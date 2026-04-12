Речь идет об Иерусалим – одной из самых мощных туристических точек притяжения Ближнего Востока. По материалам энциклопедии Britannica рассказываем об этом подробнее.

Иерусалим: что стоит знать туристу перед визитом в город трех религий в 2026 году?

Иерусалим расположен на плато в Иудейских горах, между Средиземным и Мертвым морями. Со всех сторон он окружен долинами, и эти природные границы определяли развитие города на протяжении тысячелетий. Население Иерусалима на 2026 год оценивают в более чем миллион человек, то есть он уступает в Израиле только Тель-Авиву.

Первые поселения на месте современного Иерусалима датированы примерно 3000 годом до нашей эры, а первые письменные упоминания находили в египетских текстах около 2000 года до нашей эры. В X веке до нашей эры царь Давид сделал Иерусалим столицей еврейского царства, а его сын Соломон возвел Первый Храм – с тех пор город стал сакральным центром иудаизма.

За три тысячелетия Иерусалим много раз завоевывали – ассирийцы, вавилоняне, персы, македонцы, римляне, арабы, крестоносцы и османы, а потом еще и британцы. Все они оставляли свой архитектурный и культурный след. Полноценное восстановление независимости Израиля произошло только в 1948 году, а полный контроль над всем Иерусалимом вернулся только в 1967 году после Шестидневной войны (хотя статус Восточного Иерусалима до сих пор непонятен).

Сердце Иерусалима – Старый город площадью всего 0,9 квадратного километра, окруженный стенами XVI века, возведенными при османском султане Сулеймане Великолепном. Внутри он разделен на 4 квартала – Мусульманский, Еврейский, Христианский и Армянский. Главные святыни соответственно сконцентрированы на небольшом участке.

Это Стена Плача – самое святое место для евреев и единственный уцелевший фрагмент подпорной стены Второго Храма (открыта для всех желающих круглосуточно). Далее и непосредственно над ней – Храмовая гора с мечетью Аль-Акса и Куполом Скалы, третьей самой священной локацией в исламе. А в нескольких минутах ходьбы – Храм Гроба Господня, где христианская традиция локализует место распятия и захоронения Иисуса Христа.

Что интересно, Иерусалим – это не только то, что видно на поверхности, ведь под его улицами скрыт настоящий подземный город. Тоннели Стены Плача, к примеру, тянутся на 488 метров вдоль полной длины подпорной стены Храма. Из них над землей осталось лишь около 60 метров, остальные – под зданиями Мусульманского квартала. Тоннели проложили при царе Ироде еще в 19 году до нашей эры, как пишет thetravel.com, а открыты для туристов они в 1996 году.

Важно понимать, что даже несмотря на постоянное геополитическое напряжение Иерусалим остается одним из самых посещаемых городов Ближнего Востока. Туристы могут обойти большинство ключевых достопримечательностей Старого города пешком за день. Лучшее время для посещения – весна и осень (летом весьма жарко, а зимой дожди и относительно прохладно). Также учтите, что в пятницу вечером и субботу значительная часть города живет в режиме Шабата – магазины и рестораны в еврейских кварталах закрыты.

