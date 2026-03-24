Приморское село, где исчезло море: что произошло с загадочной локацией в Британии
- Паркгейт в Великобритании когда-то был оживленным портом, но после заиления реки Ди, море фактически исчезло, оставив болота и солончаки.
- Деревня привлекает туристов своей тишиной, прогулочной набережной, пейзажами и историческими местами, как церковь St Thomas' Church, известная как "церковь рыбаков".
Когда-то здесь был оживленный порт, но сегодня это одна из самых нестандартных деревень Британии. Паркгейт удивляет тем, что здесь есть все для морского отдыха, кроме самого моря.
Маленький прибрежный городок в Великобритании удивляет туристов своей необычной особенностью: здесь есть набережная, чайки, виды закатов, но нет самого моря. Речь идет о Паркгейте – локацию, которая когда-то была оживленным портом, а сегодня превратилась в место с уникальной атмосферой "пропавшего побережья", рассказывает CN Traveller.
Чем уникальна деревня Паркгейт в Великобритании?
Расположенный на берегу реки Ди, городок в 18 веке активно принимал корабли, в частности те, что отправлялись в Ирландию. Однако со временем природные процессы сделали свое: водоем постепенно заиливался, и уже к 20 веку море фактически исчезло, оставив после себя только болота, песчаные отмели и солончаки.
Сейчас же Паркгейт – это место, где можно прогуляться по длинной набережной, наблюдать за птицами и любоваться пейзажами, которые больше напоминают кадры из фильма о постапокалипсисе, чем классический морской курорт.
Несмотря на отсутствие воды, локация привлекает туристов своей необычной тишиной, пространством и ощущением "красоты отсутствия". Кроме прогулок, здесь стоит заглянуть в культовое местное заведение Nicholls of Parkgate, которое работает еще с 1935 года и славится своим мороженым.
Как пишет Liver Pool, в самом сердце Паркгейт также стоит одно из самых атмосферных зданий города St Thomas' Church, которое местные давно окрестили "церковью рыбаков". И это не просто красивое название: когда-то рыбаки сушили свои сети прямо на ее стенах, ведь рядом было море, которого сегодня уже не существует.
Возведенная еще в 19 веке, эта церковь пережила закрытие, годы упадка и масштабную реставрацию. И хотя ее официально открыли после восстановления еще в 2010-х, по состоянию на 2026 год она полностью интегрирована в жизнь общины и стала одним из главных символов города.
Также там проходят выставки, камерные события, встречи местных и даже творческие события. Интересно, что сама локация добавляет церкви еще большей уникальности: рядом не море, а бескрайние солончаки, которые образовались после заиления реки Ди.
Частые вопросы
Почему Паркгейт является уникальным местом в Великобритании?
Паркгейт в Великобритании является уникальным из-за своей истории как бывшего оживленного порта, который превратился в место с отсутствием моря. Городок привлекает туристов своей необычной атмосферой 'исчезнувшего побережья' и живописными пейзажами солончаков и песчаных отмелей.
Какое историческое здание является важной частью Паркгейт?
Важным историческим зданием в Паркгейте является церковь St Thomas' Church, известная как 'церковь рыбаков'. Ее стены использовались для сушки сетей рыбаками, когда рядом было море. Церковь пережила реставрацию и стала интегрированной частью общины, где проходят различные события.
Что еще привлекает туристов в Паркгейт, несмотря на отсутствие моря?
Туристов в Паркгейт привлекает возможность прогуляться по длинной набережной, наблюдать за птицами и любоваться постапокалиптическими пейзажами. Также они могут посетить местное заведение 'Nicholls of Parkgate', известное своим мороженым с 1935 года.