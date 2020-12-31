В связи с пандемией коронавируса много европейских курортов недоступны украинцам, поэтому они выбирают горнолыжные курорты Украины. Но, как оказалось, такое удовольствие не из дешевых.

Сколько стоит отдых в Буковеле, соблюдаются ли там карантинные нормы и детали о скипасах рассказала на своей Фейсбук-странице туристка Оксана Байло.

Обратите внимание Целебные чаны Карпат: где искать экологические спа-курорты на Львовщине

За три года Буковель кардинально изменился

Оксана пишет, что не была в Буковеле уже три года, потому что два лыжных сезона подряд они катали в Австрии, а прошлый сезон – в Швейцарии и Италии. А в этом собирались кататься во Франции, но COVID-19 изменил их планы, и в свое свадебное путешествие женщина с мужем отправилась в Буковель. Она отмечает, что не пожалела об этом ни минуты.

Должна признаться, что за три года курорт Буковель изменился кардинально. Такое количество и красоту отелей можно найти разве что на самых люксовых курортах Европы. 70 километров трасс за три года в Буковеле возросло до 100! Когда мы приехали, снега не было совсем, но трассы сделаны отлично, – пишет туристка.



Виды в Буковеле / ​​Фото: Оксана Байло

Отсутствие культуры катания

Оксана поделилась, что люди предпочитают не брать инструктора и идти на долгие трассы, только встав на лыжи, и наиболее бесстрашные несутся плугом с горы на огромной скорости, и налетают на людей, которые едут впереди них.

Меня сбили в первый день, я летела в обрыв с трассы, сделав сальто через голову на лыжах. Я не шучу, это было очень страшно. Я отделалась несколько потянутой шеей, но вполне могла ее сломать. Из нескольких десятков, что проехали мимо, помощь предложил мне один человек, – отметила женщина.

Туристка пишет, что это случалось каждый день: сзади обязательно кто-то хоть раз налетал, и это при том, что людей еще пока на трассах было относительно немного. Она отмечает, что это и есть культура, которой в Украине, к сожалению, нет – сбить человека и не оглянуться.



Оксана Байло с супругом / Фото: Оксана Байло

Соблюдаются ли на Буковеле карантинные нормы?

О "короне" здесь почти не слышали маски надевают только при входе в ресторан и супермаркет. А на горе в заведениях – все без масок, даже в толпе. А на нас в масках иногда удивленно смотрели. В баню и бассейн в отеле мы решили не идти из-за пандемии, но большинство людей это не остановило, – удивленно пишет Оксана.

Несколько слов о скипасах

Женщина поделилась своим разочарованием: ей очень хотелось бы, чтобы скипас, как в Европе, продавались на курорте везде: во всех отелях, прокатах и ​​магазинах, а не в будке возле подъемника. Зато пишет, что в Буковеле очень удобно то, что можно взять скипас на полдня или три часа, и не платить за полный день, если ты не собираешься на вечернее катание либо не катаешь с раннего утра.



Буковель / Фото: Оксана Байло

Какие цены в Буковеле зимой 2020/2021?

Цены – высокие. Местами даже сильно завышены. Например, вино в супермаркете – минимум в два раза выше реальной стоимости. Цены на отели и еду в "Буковеле" в этом сезоне достигли и превзошли австрийские, а местами и швейцарские. Радует, что сервис не уступает европейскому, а местами даже превосходит, – отмечает женщина.

Оксана Байло призывает приезжать в Буковель, ведь это самый красивый, настоящий европейский, украинский курорт. А подытоживает тем, что лучшего времени узнать и полюбить сильнее свою страну точно не будет!

Напомним, ранее мы писали о досадном случае туристки с планируемым туром в Египет, который так и не состоялся.

Читайте здесь "Деньги до сих пор не вернули": туристка рассказала о досадном случае с туром в Египет