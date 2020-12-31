У зв'язку з пандемією коронавірусу багато європейських курортів недоступні українцям, тому вони обирають гірськолижні курорти України. Але, як виявилося, таке задоволення не з дешевих.

Скільки коштує відпочинок в Буковелі, чи дотримуються там карантинних норм та деталі про скіпаси розповіла на своїй Фейсбук-сторінці туристка Оксана Байло.

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За три роки Буковель кардинально змінився

Оксана пише, що не була в Буковелі вже три роки, бо два лижні сезони поспіль вони катали в Австрії, а минулий сезон – у Швейцарії й Італії. А в цьому збиралися кататися у Франції, але COVID-19 змінив їхні плани, і у свою весільну подорож жінка з чоловіком вирушила в Буковель. Вона зазначає, що не пошкодувала про це ні хвилини.

Мушу зізнатися, що за три роки курорт Буковель змінився кардинально. Таку кількість і красу готелів можна знайти хіба що на найбільш люксових курортах Європи. 70 кілометрів трас за три роки в Буковелі зросла до 100! Коли ми приїхали, снігу не було зовсім, але траси зроблені відмінно, – пише туристка.



Краєвиди у Буковелі / Фото: Оксана Байло

Відсутність культури катання

Оксана поділилася, що люди воліють не брати інструктора та йти на довгі траси, тільки ставши на лижі, і що найбільш безстрашні несуться плугом з гори на величезній швидкості, і налітають на людей, які їдуть попереду них.

Мене збили в перший день, я летіла в обрив з траси, зробивши сальто через голову на лижах. Я не жартую, це було дуже страшно. Я відбулася трохи потягнутою шиєю, але цілком могла її зламати. З кількох десятків, що проїхали повз, допомогу запропонувала мені одна людина, – зауважила жінка.

Туристка пише, що це траплялося щодня: ззаду обов'язково хтось хоч раз налітав, і це при тому, що людей ще поки на трасах було відносно не багато. Вона зазначає, що це і є культура, якої в Україні, на жаль, немає – збити людину й не озирнутися.



Оксана Байло з чоловіком / Фото: Оксана Байло

Чи дотримуються на Буковелі карантинні норми?

Про "корону" тут майже не чули: маски надягають тільки при вході в ресторан і супермаркет. А на горі в закладах – всі без масок, навіть в натовпі. А на нас в масках іноді здивовано поглядали. У лазню і басейн в готелі ми вирішили не йти через пандемію, але більшість людей це не зупинило, – здивовано пише Оксана.

Кілька слів про скіпаси

Жінка поділилася своїм розчаруванням: їй дуже хотілося б, щоб скіпас, як в Європі, продавалися на курорті скрізь: у всіх готелях, прокатах та магазинах, а не у будці біля витягу. Зате пише, що в Буковелі дуже зручно те, що можна взяти скіпас на півдня або три години, і не платити за повний день, якщо ти не збираєшся на вечірнє катання або не катаєш з раннього ранку.



Буковель / Фото: Оксана Байло

Які ціни в Буковелі взимку 2020/2021?

Ціни – високі. Місцями навіть сильно завищені. Наприклад, вино в супермаркеті – мінімум у два рази вище реальної вартості. Ціни на готелі та їжу в "Буковелі" в цьому сезоні досягли та перевершили австрійські, а місцями й швейцарські. Радує, що сервіс не поступається європейському, а місцями навіть перевершує, – зазначає жінка.

Оксана Байло закликає приїжджати у Буковель, адже це найкрасивіший, справжній європейський, український курорт. А підсумовує тим, що кращого часу дізнатися й полюбити сильніше свою країну точно не буде!

Нагадаємо, раніше ми писали про прикрий випадок туристки з запланованим туром у Єгипет, який так і не відбувся.

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