От 79 евро в обе стороны: SkyUp продает дешевые билеты из Киева в Тбилиси

Грузия – страна, известная на весь мир своим гостеприимством и особыми традициями. В ней есть все, что привлекает туристов, от вкусной кухни до живописной природы.

Что ж, теперь и в украинцев есть возможность выгодно улететь в столицу этой колоритной страны – Тбилиси. Украинская авиакомпания SkyUp Airlines предлагает дешевые тарифы на прямые перелеты в Грузию.

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SkyUp продает дешевые билеты в Грузию

Так, авиабилеты из Киева в Тбилиси можно приобрести по цене от 39 евро (1 199 гривен) в одну сторону и от 79 евро (2 413 гривен) в обе. Дешевые билеты есть на разные даты в январе – декабре 2022 года.

Билеты по самым дешевым тарифам предусматривают только ручную кладь размером 55х40х20 сантиметров и весом 9 килограммов. Чтобы перевезти горнолыжный инвентарь, придется заплатить от 31 евро (953 гривен) в одну сторону.

Пример бронирования билетов Киев – Тбилиси:

Забронировать билеты можно на официальном сайте авиакомпании Skyup.aero. Также рекомендуем пользоваться поисковыми агрегаторами типа avia.lowcost.ua, skyskanner.com.ua и Kiwi.

Условия въезда в Грузию

В Грузии нужно выполнить множество вещей, ведь тогда путешествие будет не таким незабываемым, как могло бы. Итак, делимся подборкой с 5 интересными локациями страны, которые следует посетить, и идеями, чем здесь заняться.

Как сообщает консульская служба МИД Украины, нужен полный курс вакцинации. Ехать в Грузию необходимо с напечатанной справкой, поскольку в приложении "Дія" сертификат не считывается.

Невакцинированным нужно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, проведенный не более чем за 72 часа до поездки. На 3-й день таким туристам придется пройти повторный тест за свой счет.

Лица до 10 лет освобождаются от ПЦР-тестирования до визита в Грузию и проведения повторного теста по прибытии.

Кроме того, перед пересечением границы страны необходимо заполнить специальную анкету, указав историю поездок за последние 14 дней и контактные данные.

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