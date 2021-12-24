Рассказываем, чего ожидать от этих курортов в сезон 2021 – 2022 года, цены, а также обязательные правила для посетителей.

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25 декабря в Грузии откроют популярные горнолыжные курорты

В популярном среди туристов регионе Местия будет запущена открытая канатная дорога. Она свяжет центр города с курортом Хацвали, а также с новым 10-местным комплексом на горе Зурулди. Длина канатной дороги составляет 1 421 метр, а скорость ее движения – 6 метров в секунду. На курорте Хацвали функционируют 4 горнолыжные трассы, протяженностью 7 километров, рассчитанные на лыжников всех категорий.



Популярные зимние курорты Грузии открывают сезон / Фото Unsplash

На курорте Тетнулди будут работать 5 канатных дорог и 5 лыжных трасс.

В Гудауре будут работать 18 канатных путей. Любителям катания на лыжах и сноубордах будет предложено 22 трассы, протяженностью 70 километров. На курорте Годердзи есть 2 большие канатные дороги и лыжная трасса протяженностью 7 километров.

Горнолыжная инфраструктура в популярном среди туристов курорте Бакуриани не будет работать из-за климатических условий.

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Правила пребывания на горнолыжных курортах Грузии

Согласно этим правилам, закрытая канатная гондола, вмещающая 10 человек, сможет перевозить всего 8 пассажиров. Что касается канатных дорог открытого типа, то они смогут работать с полной нагрузкой.

Туристы должны соблюдать все правила и профилактические меры против коронавируса – соблюдать дистанцию ​​и не снимать маски.

Сколько стоит отдых на горнолыжных курортах Грузии

Средняя стоимость туров в Грузию на январь 2022 года в неделю с перелетом стартует от 23 тысяч гривен на двоих.

Правила въезда в Грузию

Необходим полный курс вакцинации. Невакцинированным нужно иметь отрицательный ПЦР-тест. На третий день таким туристам придется пройти повторный тест за свой счет.

Обратите внимание: ехать в Грузию необходимо с напечатанной справкой, поскольку в приложении "Дия" сертификат не считывается.