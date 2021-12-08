Так, например, с конца ноября по середину апреля туристов привлекают горнолыжные курорты Грузии. Больше экстремалов можно встретить зимой, когда в горах достаточное количество снега. Однако в некоторых комплексах также много отдыхающих с маленькими детьми.

К теме ТОП-5 лучших курортов Европы, где можно прокатиться на лыжах

Рассказываем о разнообразии грузинских горнолыжных курортов.

Гудаури

На горнолыжном курорте Гудаури оборудовано 16 километров трасс / Фото Unsplash

Самый известный горнолыжный комплекс Грузии расположен в 120 километрах от Тбилиси. Курорт предназначен для более активного отдыха, однако это не останавливает семейные пары, приезжающие сюда с детьми.

Те, кто приехал на спокойный уикенд проводят время у склонов гор, где работают отели, бани, рестораны и боулинг. Для остальных – оборудовано 16 километров трасс. Отдельные предназначены для любителей лыжного бега, а на высоте более полутора километров оснащены спуски для поклонников фрирайда и хели-ски.

Бакуриани

Горнолыжный курорт Бакуриани был известен уже в конце XIX века. Большинство трасс здесь расположены на склонах Кохты в 180 километрах от Тбилиси. Кроме гор сюда приезжают за лечебными минеральными водами. В отличие от первого варианта, комплекс специализируется на семейном отдыхе. Здесь есть трасса для саней, аренда сноумобилей, ледовый каток.

На склонах курорта – 4 трассы с 10 спусками разной сложности. Также оборудована 13-километровая трасса для лыжного бега.

Годерди

Горнолыжный комплекс на самой высокой точке Аджарии между столицей Грузии и Батуми. Главным преимуществом Годердзи является крепкое снежное покрытие. Склоны для спуска находятся здесь на высотах от двух до двух с половиной тысяч метров.

Хощали

Хацвали выбирают туристы, любящие высокие спуски / Фото Unsplash

Курорт расположен возле поселка Местия. Это почти в 300 километрах от аэропорта Батуми. Курортная зона охватывает склоны горы Зурулди и работает почти круглый год. На территории оборудованы 4 полноценных трассы. В категорию самых длинных входит "синяя", длина которой составляет более 2 с половиной километров.

Остановиться туристам предлагают в отелях и гостевых домах. От селения Местия до склона туристов доставляет трансфер. Также добраться можно на подвесной канатной дороге. Это займет 10 – 15 минут.

Тетнулди

Горнолыжный курорт – жемчужина Верхней Сванетии (15 километров от Местии) на высоте трех тысяч метров. Курорт привлекает как новичков, так и профессионалов, поскольку здесь оборудованы спуски для обоих типов туристов. Однако из-за молодого возраста локации, здесь нет жилья для туристов. Остановиться на время отдыха можно только в соседнем городке.

Интересно Путешествие в Грузию, не выходя из дома: какие традиционные грузинские блюда стоит приготовить

Условия пребывания на горнолыжных курортах Грузии

Обратите внимание! Международные поездки в Грузию разрешены, но вам нужно соответствовать определенным требованиям по въезду.

С 1 декабря граждане Грузии и других стран смогут посещать заведения общепита, кинотеатры, развлекательные и торговые центры, гостиницы, спа-центры, фитнес-залы, канатные дороги на горных курортах только при наличии "зеленого паспорта".

Требование "зеленого паспорта" будет действовать только для граждан старше 18 лет.

Прибыв в Грузию, нужно получить "зеленый паспорт" / Фото Unsplash

Получить "зеленый паспорт" и иностранному гражданину, и гражданину Грузии очень легко, если:

они получили две дозы вакцины от COVID-19

сдали ПЦР-тест за 72 часа

переболели COVID-19 на территории Грузии

Получить "зеленый паспорт", актуальный в Грузии, туристы могут посетив специальный сайт, где иностранные граждане должны выбрать английский язык и заполнить форму, в которой необходимо указать номер паспорта, имя, фамилию и грузинский номер телефона.