Так, приміром, з кінця листопада до середини квітня туристів приваблюють гірськолижні курорти Грузії. Найбільше екстремалів можна зустріти взимку, коли у горах достатня кількість снігу. Однак в деяких комплексах чимало відпочивальників з маленькими дітьми.

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Розповідаємо про різномаїття грузинських гірськолижних курортів.

Гудаурі

На гірськолижному курорті Гудаурі обладнано 16 кілометрів трас / Фото Unsplash

Найвідоміший гірськолижний комплекс Грузії розташований за 120 кілометрів від Тбілісі. Курорт призначений для активнішого відпочинку, проте це не зупиняє сімейні пари, які приїжджають сюди із дітьми.

Ті, хто приїжджає на спокійний вікенд проводять час біля схилів гір, де працюють готелі, лазні, ресторани та боулінг. Для інших – обладнано 16 кілометрів трас. Окремі призначені для любителів лижного бігу, а на висоті понад півтора кілометра оснащені спуски для шанувальників фрірайду та хелі-скі.

Бакуріані

Гірськолижний курорт Бакуріані був відомий вже наприкінці ХІХ століття. Більшість трас тут розташована на схилах Кохти за 180 кілометрів від Тбілісі. Окрім гір, сюди приїжджають за лікувальними мінеральними водами. На відміну від першого варіанту, комплекс спеціалізується на сімейному відпочинку. Тут є траса для саней, оренда сноумобілів, льодова ковзанка.

На схилах курорту – 4 траси із 10-ма спусками різної складності. Також обладнано 13-кілометрову трасу для лижного бігу.

Годердзі

Гірськолижний комплекс на найвищій точці Аджарії між столицею Грузії та Батумі. Головною перевагою Годердзі є міцне снігове покриття. Схили для спуску знаходяться тут на висотах від двох до двох з половиною тисяч метрів.

Хацвалі

Хацвалі обирають туристи, які люблять високі спуски / Фото Unsplash

Курорт розташований біля селища Местія. Це майже за 300 кілометрів від аеропорту Батумі. Курортна зона охоплює схили гори Зурулді та функціонує майже цілий рік. На території обладнано 4 повноцінні траси. До категорії найдовших входить "синя", довжина якої становить понад 2 з половиною кілометри.

Зупинитися туристам пропонують у готелях та гостьових будинках. Від селища Местія до схилу туристів доставляє трансфер. Також дістатися можна на підвісній канатній дорозі. Таке добирання займе 10 – 15 хвилин.

Тетнулді

Гірськолижний курорт – перлина Верхньої Сванетії (15 кілометрів від Местії) на висоті трьох тисяч метрів. Курорт приваблює як новачків, так і професіоналів, оскільки тут оснащені спуски для обох типів туристів. Проте через молодий вік туристичної локації, тут немає житла для туристів. Зупинитись на час відпочинку можна лише у сусідньому містечку.

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Умови перебування на гірськолижних курортах Грузії

Зверніть увагу! Міжнародні подорожі до Грузії дозволені, але вам потрібно відповідати певним вимогам щодо в’їзду.

З 1 грудня громадяни Грузії та інших країн зможуть відвідувати заклади громадського харчування, кінотеатри, спа-салони, розважальні та торгові центри, готелі, спа-центри, фітнес-зали, канатні дороги на гірських курортах лише за наявності "зеленого паспорта".

Вимога "зеленого паспорта" діятиме лише для громадян віком від 18 років.

Прибувши у Грузію, потрібно отримати "зелений паспорт" / Фото Unsplash

Отримати "зелений паспорт" і іноземному громадянину, і громадянинові Грузії дуже легко, якщо:

• вони отримали дві дози вакцини проти COVID-19

• здали ПЛР-тест за 72 години

• перехворіли COVID-19 на території Грузії

Отримати "зелений паспорт", який є актуальним у Грузії, туристи можуть відвідавши спеціальний сайт, де іноземні громадяни мають вибрати англійську мову та заповнити форму, в якій необхідно вказати номер паспорта, ім'я, прізвище та грузинський номер телефону.