Для путешествий доступной стала еще одна страна: Оман открыл границы для туристов, включая украинцев. Их будут впускать в страну на 10 дней.

О том, что Украину внесли в перечень из 103 стран, гражданам которых позволили посетить курорты Омана, сообщает "Oman Observer".

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10 декабря власти Омана объявили, что туристы будут освобождены от обязательного карантина и тестирование методом ПЦР до прибытия в страну.

Что нужно для въезда в Оман?

Королевская полиция Омана объявила, что с целью поддержки туристического движения и для упрощения поездок для желающих посетить Султанат граждане 103 стран будут освобождены от въездных виз сроком на 10 дней.



Салала – город в Омане / getyourguide.ru

Въезд разрешен в соответствии с указанными правилами и условиями, включая наличие предварительного и подтвержденного бронирования отеля, медицинской страховки, которая покрывает лечение COVID-19 и обратного билета.

Ранее стало известно, что перед въездом в Оман все приезжие должны зарегистрироваться для прохождения теста ПЦР в аэропорту и загрузить мобильное приложение "Tarassud +".

Чем Оман интересный туристам?

Места пляжного отдыха в Омане – города на побережье Оманского залива и Аравийского моря. Самые известные курорты: Маскат, Салала, Сохар, Сур. Ежегодно Оман посещают сотни тысяч иностранных туристов.



Маскат / tonkosti.ru

Пляжи на курортах длинные, с белоснежным песком и бирюзовой водой, но местами с коралловыми рифами. Вокруг пляжных линий растут кокосовые или мангровые рощи. Средняя температура воды в море – 28 градусов, а лучшее время для пляжного отдыха – с сентября по апрель.

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В Оман едут, чтобы окунуться в арабскую сказку – посетить пустыню, оазисы, мечети, крепости. А также – увидеть газелей в заповедниках и попробовать местную кухню.