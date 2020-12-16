Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) совместно с туристическим оператором Travel Professional Group с 28 декабря начинает чартерную программу полетов на Шри-Ланку.

О том, что из Киева запускают новый чартерный рейс на Шри-Ланку, сообщила пресс-служба "МАУ".

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Рейсы в Матталу будут выполняться с 28 декабря 2020 до 10 марта 2021 из Международного аэропорта "Борисполь" (Киев), – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, с 26 декабря власти Шри-Ланки планирует впервые за 8 месяцев открыть границы для иностранных туристов, в том числе и украинцев.

Что нужно для въезда?

Чтобы попасть в страну нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия. Данные теста могут попросить предъявить при посадке на самолет. Также придется сделать дополнительный тест на коронавирус по прибытии и расселения по отелям, стоимость теста – 45 долларов. Результаты теста пришлют на мобильный телефон, в условиях отрицательного результата туристы смогут спокойно продолжать отдыхать.

При выявлении заболевания отдыхающие будут отделены на карантин от других в том же отеле, который бронировали для отдыха.