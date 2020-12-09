Правительство Шри-Ланки готовится открыть границы для иностранных туристов в январе 2021 года.

О том, что путешественники будут получать полугодовые визы вместо месячных, сообщает онлайн-газета "Ceylon Daily News".

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Правительство Шри-Ланки планирует разрешить международные рейсы в следующем месяце – впервые после закрытия границ в марте из-за пандемии. Сейчас обсуждаются правила въезда, которые туристам будет необходимо соблюдать, – говорится в сообщении.

Путешественники будут обязаны находиться в стране не менее 14 дней, а для въезда понадобится тест ПЦР на COVID-19 и страховка. У туристов при себе должно быть достаточное количество медицинских масок.

При оформлении визы нужно будет оплатить не только визовый сбор, но и тесты ПЦР, которые будут проведены через 5 – 7 дней и, при необходимости, через 10 – 14 дней после прибытия. Также обязательным условием является бронирование сертифицированного отеля как минимум на 14 дней.