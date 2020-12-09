Уряд Шрі-Ланки готується відкрити кордони для іноземних туристів в січні 2021 року.

Про те, що мандрівники отримуватимуть піврічні візи замість одномісячних, повідомляє онлайн-газета "Ceylon Daily News".

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Уряд Шрі-Ланки планує дозволити міжнародні рейси в наступному місяці – вперше після закриття кордонів в березні через пандемію. Зараз обговорюються правила в'їзду, які туристам буде необхідно дотримуватися, – йдеться в повідомленні.

Мандрівники будуть зобов'язані знаходитися в країні не менше 14 днів, а для в'їзду знадобиться тест ПЛР на COVID-19 і страховка. У туристів при собі має бути достатня кількість медичних масок.

При оформленні візи потрібно буде сплатити не тільки візовий збір, але і тести ПЛР, які будуть проведені через 5 – 7 днів і, при необхідності, через 10 – 14 днів після прибуття. Також обов'язковою умовою є бронювання сертифікованого готелю як мінімум на 14 днів.