Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) спільно з туристичним оператором Travel Professional Group із 28 грудня починає чартерну програму польотів на Шрі-Ланку.

Про те, що з Києва запускають новий чартерний рейс на Шрі-Ланку, повідомила прес-служба "МАУ".

До теми Стало відомо, коли Шрі-Ланка відкриє кордони для іноземних туристів

Рейси до Матталу виконуватимуться з 28 грудня 2020 року до 10 березня 2021 року з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київ), – зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, з 26 грудня влада Шрі-Ланки планує вперше за 8 місяців відкрити кордони для іноземних туристів, в тому числі й українців.

Що потрібно для в'їзду?

Щоб потрапити в країну потрібно мати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття. Дані тесту можуть попросити пред'явити при посадці на літак. Також доведеться зробити додатковий тест на коронавірус після прибуття та розселення по готелях, вартість тесту – 45 доларів. Результати тесту надішлють на мобільний телефон, за умов негативного результату туристи зможуть спокійно продовжувати відпочивати.

При виявленні захворювання відпочивальники будуть відокремлені на карантин від інших в тому ж готелі, який бронювали для відпочинку.