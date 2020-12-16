Для подорожей доступною стала ще одна країна: Оман відкрив кордони для туристів, включно з українськими. Їх впускатимуть в країну на 10 днів.

Про те, що Україну внесли в перелік зі 103 країн, громадянам яких дозволили відвідати курорти Оману, повідомляє "Oman Observer".

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10 грудня влада Оману оголосила, що туристи будуть звільнені від обов'язкового карантину і тестування методом ПЛР до прибуття в країну.

Що потрібно для в'їзду в Оман?

Королівська поліція Оману оголосила, що з метою підтримки туристичного руху і для спрощення поїздок для охочих відвідати Султанат громадяни 103 країн будуть звільнені від в'їзних віз терміном на 10 днів.



Салала – місто в Омані / getyourguide.ru

В'їзд дозволено згідно із зазначеними правилами та умовами, включаючи наявність попереднього і підтвердженого бронювання готелю, медичної страховки, яка покриває лікування COVID-19, і зворотного квитка.

Раніше стало відомо, що перед в'їздом в Оман всі приїжджі повинні зареєструватися для проходження тесту ПЛР в аеропорту і завантажити мобільний додаток "Tarassud+".

Чим Оман цікавий туристам?

Місця пляжного відпочинку в Омані – міста на узбережжі Оманської затоки й Аравійського моря. Найвідоміші курорти: Маскат, Салала, Сохар, Сур. Щорічно Оман відвідують сотні тисяч іноземних туристів.



Маскат / tonkosti.ru

Пляжі на курортах довгі, з білосніжним піском і бірюзовою водою, але місцями з кораловими рифами. Навколо пляжних ліній ростуть кокосові або мангрові гаї. Середня температура води в морі – 28 градусів, а кращий час для пляжного відпочинку – з вересня по квітень.

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В Оман їдуть, щоб зануритися в арабську казку – відвідати пустелю, оазиси, мечеті, фортеці. А також – побачити газелей в заповідниках і спробувати місцеву кухню.