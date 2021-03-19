Правительство Нидерландов изменило требования по тестированию для авиапассажиров из Украины, Беларуси и других стран, отнесенных к зоне с высоким риском заражения COVID-19. Новые правила действуют с 16 марта.

Отныне туристы могут сдать только один анализ, а не два. Кроме того, сделать это можно при выполнении некоторых условий.

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Если вы направляетесь в аэропорт Амстердама с пересадкой, то можете пройти один ПЦР-тест, не более чем за 72 часа до прибытия в Нидерланды.

Пассажиры, у которых Нидерланды – конечная точка маршрута, теперь имеют две опции:

один ПЦР-тест, если с момента сдачи до посадки в самолет прошло не более 24 часов

ПЦР-тест за 72 часа до прибытия в Нидерланды. Однако в этом случае необходимо также пройти экспресс-тест не более чем за 24 часа

Отмечается, что путешественников впустят на рейс только при условии, что тесты будут отрицательными.

Напомним, ранее Исландия разрешила въезд всем, кто сделал прививку от коронавируса. Новая мера вступила в силу 18 марта.

Также с 15 марта иностранные туристы могут въехать на территорию Китая, подавая те же документы, что и к пандемии. Однако упрощение въезда касается только тех, кто вакцинировался от COVID-19 китайскими препаратами.