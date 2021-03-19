Уряд Нідерландів змінив вимоги щодо тестування для авіапасажирів з України, Білорусі та інших країн, що віднесені до зони з високим ризиком зараження COVID-19. Нові правила діють з 16 березня.

Відтепер туристи можуть здати тільки один аналіз, а не два. Крім того, зробити це можна при виконанні деяких умов.

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Якщо ви прямуєте до аеропорту Амстердама з пересадкою, то можете пройти один ПЛР-тест, не більше ніж за 72 годин до прибуття в Нідерланди.

Пасажири, у яких Нідерланди – кінцева точка маршруту, тепер мають дві опції:

один ПЛР-тест, якщо з моменту здачі до посадки в літак пройшло не більше 24 годин

ПЛР-тест за 72 години до прибуття в Нідерланди. Однак в цьому випадку необхідно також пройти експрес-тест не більше ніж за 24 години

Зазначається, що мандрівників впустять на рейс лише за умови, що тести будуть негативними.

Нагадаємо, раніше Ісландія дозволила в'їзд всім, хто зробив щеплення від коронавірусу. Новий захід набула чинності 18 березня.

Також з 15 березня іноземні туристи можуть в'їхати на територію Китаю, подаючи ті самі документи, що й до пандемії. Однак спрощення в'їзду стосується тільки тих, хто вакцинувався від COVID-19 китайськими препаратами.