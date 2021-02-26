Берег скелетов и стейки из крокодила: 20 интересных фактов о Намибии, которые надо знать туристу
Намибия – государство, расположенное на юго-западе Африки. Свое название получило от пустыни Намиб, которая занимает значительную часть территории республики. А вот с языка местного народа это можно перевести как "место, где ничего нет".
Источник:О, Море
Редакция пообщалась с путешественником и соучредителем компании путешествий "Вйо" Арсеном Чистяковым, который организовывает тур в эту страну.
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Интересные факты о Намибии
Наименьшая плотность населения в Африке
С точки зрения социальной дистанции, наверное, не существует более удачной страны, ведь здесь проживает примерно 3 человека на километр. Для сравнения, площадь Намибии больше на 200 тысяч километров в площадь всей Украине, а людей там живет примерно 2 миллиона.
Легкая коммуникация
Объясниться в стране легко, ведь государственный язык один – английский. Также здесь говорят на немецком и на местном языке африкаанс.
Наибольший каньон Африки
На территории Намибии расположен каньон реки Фиш. Он считается вторым крупнейшим в мире после Гранд-Каньона в США и крупнейшим в Африке.
Каньон реки Фиш / lifeglobe.net
Нестабильная валюта
Деньги в Намибии привязаны к южноафриканскому ранду, поэтому их валюта, доллар Намибии, часто колеблется. В стране можно рассчитываться карточкой, но терминалы есть не везде. Если платить наличными – рассчитываться надо местной валютой.
Старейшая в мире пустыня
Как упоминалось выше, название страны произошло от древнейшей в мире пустыни Намиб – от 60 до 80 миллионов лет. Поскольку она очень сухая, вас может удивить цвет песка – насыщенно-оранжевый.
Берег скелетов
Если любите, когда у вас бегают мурашки по телу, то непременно посетите это место, потому что оно одно из самых жутких в стране. Здесь повсюду валяются обломки кораблей, которые разбиваются через густые туманы. Покаячить на берегу и посмотреть на тюленей и дельфинов можно за 4 950 – 6 600 гривен.
Берег скелетов / best-of-africa.ru
Еда в стране
Арсен говорит, что в Намибии по поводу еды "немного Германия", но с эксклюзива в стране можно попробовать экзотические виды мяса: стейк из крокодила.
Намибия – далекая страна
Перелет с пересадкой во Франкфурте займет примерно 16 часов.
Самостоятельное сафари
Здесь можно устроить сафари самостоятельно: едете на арендованном джипе к нацпарку, например, Этоша и смотрите, где и на кого хотите.
Местные племена
Чтобы увидеть кочевников химба, которые обмазывают кожу и волосы охрой с целью защиты от солнца, можно заплатить очень разную цену. Так что деньги идут на благо поселения химба, цену они выбирают сами и в зависимости от собственных желаний и потребностей. По словам путешественников, посетить поселения химба стоит от 810 гривен.
Племя химба / wikiworld.com
Жить на заповедных территориях
В Намибии есть возможность бронировать кемпинги внутри национальных парков. Вы увидите животных, которые приходят пить воду к озеру ночью.
Жилье надо бронировать заранее
Примерно 8 – 10 месяцев до поездки, особенно у национальных парков и других популярных локаций.
Авторское жилье
Некоторые могут позволить себе эксклюзивный отдых: авторские лоджии. Цена примерно 3 300 – 9 900 гривен с человека.
Ночевка на природе
Самый распространенный вид съемного жилья в Намибии – ночевка на природе – кемпинг. Их много по всей стране, цены – от 330 до 1 650 гривен за ночь.
Кемпинг в Намибии / rogotneva.ru
Запрет на ночную езду
Здесь нельзя ездить на автомобиле ночью. Такое правило ввели потому что в темное время суток есть большой риск сбить диких животных.
Левостороннее движение
По словам Арсена, привыкнуть к нему легко, дороги не загружены, потому что страна слабо заселенная.
Не рассчитывайте на поезда или автобусы
Общественный транспорт в Намибии развит плохо, потому лучший способ передвижения – арендованный автомобиль. Обойдется это примерно в 3 960 гривен в день.
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Большие расстояния между локациями
В Намибии надо готовиться к длинным переездам, ведь площадь страны большая, и интересные места, которые стоит увидеть, разбросанные по всей стране.
Европа в Африке
Когда-то это была британская, а затем немецкая колония, поэтому страна очень развита. Например, в Намибии можно встретить выходцев из Германии, Голландии или Великобритании.
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