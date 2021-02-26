Намибия – государство, расположенное на юго-западе Африки. Свое название получило от пустыни Намиб, которая занимает значительную часть территории республики. А вот с языка местного народа это можно перевести как "место, где ничего нет".

Редакция пообщалась с путешественником и соучредителем компании путешествий "Вйо" Арсеном Чистяковым, который организовывает тур в эту страну.

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Интересные факты о Намибии

Наименьшая плотность населения в Африке

С точки зрения социальной дистанции, наверное, не существует более удачной страны, ведь здесь проживает примерно 3 человека на километр. Для сравнения, площадь Намибии больше на 200 тысяч километров в площадь всей Украине, а людей там живет примерно 2 миллиона.

Легкая коммуникация

Объясниться в стране легко, ведь государственный язык один – английский. Также здесь говорят на немецком и на местном языке африкаанс.

Наибольший каньон Африки

На территории Намибии расположен каньон реки Фиш. Он считается вторым крупнейшим в мире после Гранд-Каньона в США и крупнейшим в Африке.



Каньон реки Фиш / lifeglobe.net

Нестабильная валюта

Деньги в Намибии привязаны к южноафриканскому ранду, поэтому их валюта, доллар Намибии, часто колеблется. В стране можно рассчитываться карточкой, но терминалы есть не везде. Если платить наличными – рассчитываться надо местной валютой.

Старейшая в мире пустыня

Как упоминалось выше, название страны произошло от древнейшей в мире пустыни Намиб – от 60 до 80 миллионов лет. Поскольку она очень сухая, вас может удивить цвет песка – насыщенно-оранжевый.

Берег скелетов

Если любите, когда у вас бегают мурашки по телу, то непременно посетите это место, потому что оно одно из самых жутких в стране. Здесь повсюду валяются обломки кораблей, которые разбиваются через густые туманы. Покаячить на берегу и посмотреть на тюленей и дельфинов можно за 4 950 – 6 600 гривен.



Берег скелетов / best-of-africa.ru

Еда в стране

Арсен говорит, что в Намибии по поводу еды "немного Германия", но с эксклюзива в стране можно попробовать экзотические виды мяса: стейк из крокодила.

Намибия – далекая страна

Перелет с пересадкой во Франкфурте займет примерно 16 часов.

Самостоятельное сафари

Здесь можно устроить сафари самостоятельно: едете на арендованном джипе к нацпарку, например, Этоша и смотрите, где и на кого хотите.

Местные племена

Чтобы увидеть кочевников химба, которые обмазывают кожу и волосы охрой с целью защиты от солнца, можно заплатить очень разную цену. Так что деньги идут на благо поселения химба, цену они выбирают сами и в зависимости от собственных желаний и потребностей. По словам путешественников, посетить поселения химба стоит от 810 гривен.



Племя химба / wikiworld.com

Жить на заповедных территориях

В Намибии есть возможность бронировать кемпинги внутри национальных парков. Вы увидите животных, которые приходят пить воду к озеру ночью.

Жилье надо бронировать заранее

Примерно 8 – 10 месяцев до поездки, особенно у национальных парков и других популярных локаций.

Авторское жилье

Некоторые могут позволить себе эксклюзивный отдых: авторские лоджии. Цена примерно 3 300 – 9 900 гривен с человека.

Ночевка на природе

Самый распространенный вид съемного жилья в Намибии – ночевка на природе – кемпинг. Их много по всей стране, цены – от 330 до 1 650 гривен за ночь.



Кемпинг в Намибии / rogotneva.ru

Запрет на ночную езду

Здесь нельзя ездить на автомобиле ночью. Такое правило ввели потому что в темное время суток есть большой риск сбить диких животных.

Левостороннее движение

По словам Арсена, привыкнуть к нему легко, дороги не загружены, потому что страна слабо заселенная.

Не рассчитывайте на поезда или автобусы

Общественный транспорт в Намибии развит плохо, потому лучший способ передвижения – арендованный автомобиль. Обойдется это примерно в 3 960 гривен в день.

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Большие расстояния между локациями

В Намибии надо готовиться к длинным переездам, ведь площадь страны большая, и интересные места, которые стоит увидеть, разбросанные по всей стране.

Европа в Африке

Когда-то это была британская, а затем немецкая колония, поэтому страна очень развита. Например, в Намибии можно встретить выходцев из Германии, Голландии или Великобритании.