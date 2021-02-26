Берег скелетів та стейки з крокодила: 20 цікавих фактів про Намібію, які варто знати туристам
Намібія – держава, розташована на південному заході Африки. Свою назву отримала від пустелі Наміб, яка займає значну частину території республіки. А ось із мови місцевого народу це можна перекласти як "місце, де нічого немає".
Джерело:О, Море
Редакція поспілкувалася з мандрівником і співзасновником компанії подорожей "Вйо" Арсеном Чистяковим, що організовує тур до цієї країни.
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Цікаві факти про Намібію
Найменша щільність населення в Африці
З погляду соціальної дистанції, напевне, не існує більш вдалої країни, адже тут мешкає приблизно 3 людини на кілометр. Для порівняння, площа Намібії більша на 200 тисяч кілометрів за площу всієї України, а осіб там живе приблизно 2 мільйони.
Легка комунікація
Порозумітися в країні легко, адже державна мова одна – англійська. Також тут розмовляють німецькою та місцевою мовою африкаанс.
Найбільший каньйон Африки
На території Намібії розташований каньйон ріки Фіш. Він вважається другим найбільшим у світі після Гранд-каньйону в США та найбільшим в Африці.
Каньйон ріки Фіш / lifeglobe.net
Нестабільна валюта
Гроші в Намібії прив'язані до південноафриканського ранда, тому їхня валюта, намібійський долар, часто коливається. У країні можна розраховуватися карткою, але термінали є не всюди. Якщо платити готівкою – розраховуватися треба місцевою валютою.
Найдавніша у світі пустеля
Як згадувалося вище, назва країни пішла від найдавнішої у світі пустелі Наміб – від 60 до 80 мільйонів років. Оскільки вона дуже суха, вас може здивувати колір піску – насичено-оранжевий.
Берег скелетів
Якщо любите, коли у вас бігають мурахи по тілу, то неодмінно відвідайте це місце, бо воно одне з наймоторошніших в країні. Тут повсюди валяються уламки кораблів, які розбиваються через густі тумани. Покаячити на березі й подивитися на тюленів та дельфінів можна за 4 950 – 6 600 гривень.
Берег скелетів / best-of-africa.ru
Їжа в країні
Арсен каже, що в Намібії з приводу їжі "трохи Німеччина", але з ексклюзиву в країні можна спробувати екзотичні види м'яса: стейк з крокодила.
Намібія – далека країна
Переліт з пересадкою у Франкфурті займе приблизно 16 годин.
Самостійне сафарі
Тут можна влаштувати сафарі самостійно: їдете на орендованому джипі до нацпарку, наприклад, Етоша і дивитесь, де і на кого хочете.
Місцеві племена
Щоб побачити кочівників хімба, які обмазують шкіру і волосся охрою з метою захисту від сонця, можна заплатити дуже різну ціну. Через те, що гроші йдуть на благо поселення хімба, ціну вони вибирають самі й в залежності від власних бажань та потреб. За словами мандрівників, відвідати поселення хімба коштує від 810 гривень.
Плем'я хімба / wikiworld.com
Жити на заповідних територіях
В Намібії є можливість бронювати кемпінги всередині національних парків. Ви побачите тварин, які приходять пити воду до озера вночі.
Житло треба бронювати наперед
Приблизно за 8 – 10 місяців до поїздки, особливо біля національних парків і інших популярних локацій.
Авторське житло
Дехто може дозволити собі ексклюзивний відпочинок: авторські лоджії. Ціна приблизно 3 300 – 9 900 гривень з людини.
Ночівля на природі
Найпоширеніший вид орендованого житла в Намібії – ночівля на природі – кемпінг. Їх багато по всій країні, ціни – від 330 до 1 650 гривень за ніч.
Кемпінг в Намібії / rogotneva.ru
Заборона на нічну їзду
Тут не можна їздити на автомобілі вночі. Таке правило ввели тому, що в темний час доби є великий ризик збити диких тварин.
Лівосторонній рух
За словами Арсена, звикнути до нього легко, дороги не завантажені, тому що країна малозаселена.
Не розраховуйте на поїзди чи автобуси
Громадський транспорт в Намібії розвинений погано, тому найкращий спосіб пересування – орендований автомобіль. Обійдеться це приблизно в 3 960 гривень на день.
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Великі відстані між локаціями
У Намібії треба готуватися до довгих переїздів, адже площа країни велика, і цікаві місця, які варто побачити, розкидані по всій країні.
Європа в Африці
Колись це була британська, а потім німецька колонія, тому країна дуже розвинена. Наприклад, в Намібії ви можете зустріти вихідців з Німеччини, Голландії чи Британії.
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