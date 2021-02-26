Намібія – держава, розташована на південному заході Африки. Свою назву отримала від пустелі Наміб, яка займає значну частину території республіки. А ось із мови місцевого народу це можна перекласти як "місце, де нічого немає".

Редакція поспілкувалася з мандрівником і співзасновником компанії подорожей "Вйо" Арсеном Чистяковим, що організовує тур до цієї країни.

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Цікаві факти про Намібію

Найменша щільність населення в Африці

З погляду соціальної дистанції, напевне, не існує більш вдалої країни, адже тут мешкає приблизно 3 людини на кілометр. Для порівняння, площа Намібії більша на 200 тисяч кілометрів за площу всієї України, а осіб там живе приблизно 2 мільйони.

Легка комунікація

Порозумітися в країні легко, адже державна мова одна – англійська. Також тут розмовляють німецькою та місцевою мовою африкаанс.

Найбільший каньйон Африки

На території Намібії розташований каньйон ріки Фіш. Він вважається другим найбільшим у світі після Гранд-каньйону в США та найбільшим в Африці.



Каньйон ріки Фіш / lifeglobe.net

Нестабільна валюта

Гроші в Намібії прив'язані до південноафриканського ранда, тому їхня валюта, намібійський долар, часто коливається. У країні можна розраховуватися карткою, але термінали є не всюди. Якщо платити готівкою – розраховуватися треба місцевою валютою.

Найдавніша у світі пустеля

Як згадувалося вище, назва країни пішла від найдавнішої у світі пустелі Наміб – від 60 до 80 мільйонів років. Оскільки вона дуже суха, вас може здивувати колір піску – насичено-оранжевий.

Берег скелетів

Якщо любите, коли у вас бігають мурахи по тілу, то неодмінно відвідайте це місце, бо воно одне з наймоторошніших в країні. Тут повсюди валяються уламки кораблів, які розбиваються через густі тумани. Покаячити на березі й подивитися на тюленів та дельфінів можна за 4 950 – 6 600 гривень.



Берег скелетів / best-of-africa.ru

Їжа в країні

Арсен каже, що в Намібії з приводу їжі "трохи Німеччина", але з ексклюзиву в країні можна спробувати екзотичні види м'яса: стейк з крокодила.

Намібія – далека країна

Переліт з пересадкою у Франкфурті займе приблизно 16 годин.

Самостійне сафарі

Тут можна влаштувати сафарі самостійно: їдете на орендованому джипі до нацпарку, наприклад, Етоша і дивитесь, де і на кого хочете.

Місцеві племена

Щоб побачити кочівників хімба, які обмазують шкіру і волосся охрою з метою захисту від сонця, можна заплатити дуже різну ціну. Через те, що гроші йдуть на благо поселення хімба, ціну вони вибирають самі й в залежності від власних бажань та потреб. За словами мандрівників, відвідати поселення хімба коштує від 810 гривень.



Плем'я хімба / wikiworld.com

Жити на заповідних територіях

В Намібії є можливість бронювати кемпінги всередині національних парків. Ви побачите тварин, які приходять пити воду до озера вночі.

Житло треба бронювати наперед

Приблизно за 8 – 10 місяців до поїздки, особливо біля національних парків і інших популярних локацій.

Авторське житло

Дехто може дозволити собі ексклюзивний відпочинок: авторські лоджії. Ціна приблизно 3 300 – 9 900 гривень з людини.

Ночівля на природі

Найпоширеніший вид орендованого житла в Намібії – ночівля на природі – кемпінг. Їх багато по всій країні, ціни – від 330 до 1 650 гривень за ніч.



Кемпінг в Намібії / rogotneva.ru

Заборона на нічну їзду

Тут не можна їздити на автомобілі вночі. Таке правило ввели тому, що в темний час доби є великий ризик збити диких тварин.

Лівосторонній рух

За словами Арсена, звикнути до нього легко, дороги не завантажені, тому що країна малозаселена.

Не розраховуйте на поїзди чи автобуси

Громадський транспорт в Намібії розвинений погано, тому найкращий спосіб пересування – орендований автомобіль. Обійдеться це приблизно в 3 960 гривень на день.

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Великі відстані між локаціями

У Намібії треба готуватися до довгих переїздів, адже площа країни велика, і цікаві місця, які варто побачити, розкидані по всій країні.

Європа в Африці

Колись це була британська, а потім німецька колонія, тому країна дуже розвинена. Наприклад, в Намібії ви можете зустріти вихідців з Німеччини, Голландії чи Британії.