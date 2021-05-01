Журналисты пообщались с украинкой Екатериной Цисаренко, которая живет в Австралии уже почти три года. Она рассказала уникальные факты о стране, которые вы раньше не слышали.

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Австралийцы едят кенгуру

Так, австралийцы едят мясо кенгуру. Некоторые даже считают мясо этого животного полезнее за говядину.

Это как баранина. Кенгуру много бегают и имеют очень жесткие мышцы. Поэтому мясо довольно твердое и имеет специфический запах,

– сказала украинка.



Кенгуру в Австралии \ Photo by Ondrej Machart on Unsplash

Килограмм кенгурятины можно купить в обычном магазине, стоит 20 долларов (550 гривен). Столько же придется отдать за порцию кенгурятины с гарниром в австралийском ресторане.

Приветливые люди

Австралийцы очень дружелюбные и могут поговорить даже с незнакомцем. Они тактичны и ничего не скажут, если ты что-то делаешь не так.



Украинка Катерина, которая живет в Австралии \ Фото О, Море

"Очень важно уметь поддержать разговор с кем и поговорить минуту ни о чем, неважно интересно тебе или нет. Можно встретить случайного австралийца в лесу и он поинтересуется о твоих делах. Возможно, даже не дослушает до конца, но спросит обязательно" , - рассказала Екатерина.

Сторонники тенниса

В стране проводят всемирно известный турнир по теннису Australian Open. По словам Екатерины, соревнования имеют большой ажиотаж среди населения, поэтому в первые недели после окончания турнира, в стране не найдешь свободных кортов.

Однако любовь к теннису внезапно просыпается и так же внезапно исчезает. Это даже стало своеобразной островной традицией.

Большинство теннисных кортов в стране – бесплатные. И это также веская причина для вдохновения местных поиграть в теннис.

Выходные для спорта

Теннис – это не единственное спортивное увлечение австралийцев. И в день больших футбольных исходов, или скачек, они даже имеют отдельный выходной день.

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Екатерина сравнила это с временами, когда Украина принимала Евро-2012 и компании отпускали работников раньше, чтобы те успели на матч.

Австралийцы дружные и спортивные люди \ Photo by Alvin Balemesa on Unsplash

Спортивные выходные

В среднем, местные имеют до 13 дополнительных выходных в год, в зависимости от штата проживания.

Каждый штат по-разному определяет и отмечает выходные. Например, если гонки проходят в Мельбурне, то в окрестностях Сиднея выходных не будет. Более того, даже День труда или День рождения Королевы Елизаветы II, австралийцы разных штатов могут отмечать в разные даты,

– рассказала девушка.

День героев

В Австралии есть отдельный день, когда жители чтят память героев Первой и Второй мировых войн. В этот день, 11 ноября, все австралийцы традиционно едут в ближайшее мемориала. Чтят память минутой молчания и несут цветы, в память о павших героев.

Топ-100 ко Дню Австралии

26 января – это особенный день. Молодые люди собираются вместе и слушают топ-100 австралийских песен прошлого года. К тому же слушают все треки, от начала до конца! Просто переключить поток музыки невозможно, ведь подобные подборки ежегодно готовит для людей местное радио.

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Идеальная страна для путешествий

Преимущественно дедушки и бабушки арендуют или даже покупают себе домик на колесах – и едут исследовать свою страну.



Австралия очень интересная страна \ Photo by Dan Freeman on Unsplash

Кстати, снять домик на колесах, или как его называют в Австралии "кемпервен", можно в среднем за 60 долларов в сутки (1660 гривен). При том, что средняя пенсия в стране 1200 долларов (33,2 тысячи гривен).

Австралийцы много пьют

В Австралии есть целая культура пабов. Они едва ли не в каждом селе и городе. Также в каждом маленьком населенном пункта место, где подают всемирно известный фаст-фуд фиш-эн-чипс. Так, в основном пьют пиво и вино. Особенно пьют на отдыхе.

Разделяю мнение своего парня: нельзя судить о нации по ее поведению на отдыхе. Потому оценить австралийцев по тому как они пьют на Бали или в Индонезии просто невозможно,

– рассказала украинка.

Животный мир

На материке есть много опасных животных - без проблем можно встретить крокодилов, акул и смертоносных медуз. Однако, к счастью, не везде. Наибольшее скопление опасных животных у Квинсленда, это северный тропический штат.

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А еще здесь живут 5 видов смертельно опасных змей, пауки и парализующие клещи.