Гигантские медузы вернулись в курортную Кирилловку: в сети появилось новое видео
Источник:ютуб-канал Алисы Морской
В Азовском море уже некоторое время наблюдают нашествие медуз. Туристы жалуются, что зайти в воду почти невозможно.
Совсем недавно ситуация улучшилась – медуз на пляжах и в море почти не было. Однако 1 августа одна из отдыхающих поделилась видео с курортной Кирилловки, на котором видно, что медузы вернулись.
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Новости у меня не очень радужные – в Кирилловку вернулись медузы. Их очень много. Нам сегодня не удалось искупаться, вода очень сильно щиплет, – заявила девушка.
Она также добавила, что уже вчера вечером в воде везде были обрывки щупалец. Пройти было невозможно из-за обилия кусочков ядовитых медуз.
По ее словам, медузы не просто плавают в море, а целенаправленно движутся в сторону пляжа, поэтому на них очень легко наткнуться.
На глубине вообще образовался "кисель" из медуз, поэтому не видно моря, – говорит Алиса.
Кроме того, автор видео отмечает, что есть морские блохи и нашествия комаров.
В Кирилловку вернулись медузы: смотрите видео
Из хорошего, туристка отметила большое количество рыбок.
Нашествие медуз на курортах Украины
- В июле 2021-го настоящее нашествие медуз наблюдалось на пляжах курортного Бердянска. Туристов много, но при этом мало кто купался в море.
- От этих животных страдали и другие популярные курорты – Кирилловка и Лазурное. Коса Пересыпь буквально усеяна ими.
- Специалисты Института рыбного хозяйства объяснили такой рост количества медуз. Причин несколько. Они также порекомендовали владельцам баз отдыха сдерживать нашествие путем установления барьерных сеток.
- Именно это и сделали в курортном поселке Кирилловка, и снова зафиксировали чистое море – на 2 базах установили рыбацкие сетки вечером, и уже утром увидели результат.
- В то же время в Приморском Посаде пляж от мертвых тел медуз расчищала тяжелая строительная техника – грейдер.