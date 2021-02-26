На воздушные шары в турецкую Каппадокию: МАУ запускает прямые рейсы из Украины
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" будет летать в город Невшехир для туристов, которые хотят посетить Каппадокию.
Источник:фейсбук Fly UIA
Стоимость авиабилетов в одну сторону с багажом – 3075 гривен.
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С 25 марта по 16 мая запускаем прямые рейсы в города Стамбул, из которого удобнее всего добраться до волшебной Каппадокии, – сообщает авиаперевозчик.
В МАУ добавили, что поклонники горнолыжных активностей могут до середины апреля планировать отдых на курорте Эрджиес, который расположен всего в часе езды от Навшехира.
Отметим, ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" объявила о скидках на весенние рейсы в Европу, Кавказ и Средней Восток.
МАУ в два раза сократила летнее расписание 2021 года и оставила в нем 20 международных направлений вместо 43.
Авиакомпания предлагает новую услугу для туристов – воздушная экскурсия над Киевом, брошенной Припятью, ЧАЭС и аэродромом Гостомель, где базируется Ан-225 Мрия.
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