Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" будет летать в город Невшехир для туристов, которые хотят посетить Каппадокию.

Стоимость авиабилетов в одну сторону с багажом – 3075 гривен.

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С 25 марта по 16 мая запускаем прямые рейсы в города Стамбул, из которого удобнее всего добраться до волшебной Каппадокии, – сообщает авиаперевозчик.

В МАУ добавили, что поклонники горнолыжных активностей могут до середины апреля планировать отдых на курорте Эрджиес, который расположен всего в часе езды от Навшехира.

Отметим, ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" объявила о скидках на весенние рейсы в Европу, Кавказ и Средней Восток.

МАУ в два раза сократила летнее расписание 2021 года и оставила в нем 20 международных направлений вместо 43.

Авиакомпания предлагает новую услугу для туристов – воздушная экскурсия над Киевом, брошенной Припятью, ЧАЭС и аэродромом Гостомель, где базируется Ан-225 Мрия.