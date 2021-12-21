МАУ устроила распродажу билетов на некоторые рейсы из Украины: куда можно улететь и за сколько

21 декабря 2021 , 10:38
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Источник:

lowcost.ua

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" устроила праздничную распродажу билетов из Украины. Скидка на некоторые направления составляет 15%.

Акционные билеты можно забронировать на официальном сайте авиакомпании. Также рекомендуем воспользоваться поисковыми агрегаторами типа avia.lowcost.ua, skyskanner и kiwi.com.

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Скидка до 15%: распродажа от МАУ

Так, авиакомпания МАУ предлагает дешевые билеты на рейсы из Киева и Одессы.

По акционным билетам можно полететь в Нидерланды, Англию, Францию, Италию, Литву, Кипр, Чехию, Испанию, Швейцарию, ОАЭ, Турцию, Египет, Грузию, Армению, Азербайджан, Молдову и Узбекистан.

Акционные направления из Киева

  • Вильнюс – от 653 гривен;
  • Милан – от 1 265 гривен;
  • Рим – от 1 333 гривен;
  • Прага – от 1 401 гривны;
  • Ереван – от 1 645 гривен;
  • Тбилиси – от 1 890 гривен;
  • Стамбул – от 1 944 гривны;
  • Ларнака – от 1 985 гривен;
  • Барселона – от 2 094 гривен;
  • Баку – от 2 203 гривен;
  • Кишинев – от 2 230 гривен;
  • Париж – от 2 896 гривен;
  • Амстердам – от 2 964 гривен;
  • Дубай – от 3 331 гривны;
  • Каир – от 3 495 гривен;
  • Ташкент – от 3 821 гривны;
  • Женева – от 4 922 гривен.

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Акционные направления из Одессы

  • Вильнюс – от 1 401 гривны;
  • Ереван – от 1 700 гривен;
  • Прага – от 1 713 гривен;
  • Рим – от 1 944 гривен;
  • Милан – 1 972 гривен;
  • Тбилиси – от 2 080 гривен;
  • Ларнака – от 2 298 гривен;
  • Стамбул – от 2 352 гривен;
  • Париж – от 2 611 гривен;
  • Барселона – от 2 624 гривен;
  • Амстердам – от 2 760 гривен;
  • Кишинев – от 3 005 гривен;
  • Баку – от 3 032 гривен;
  • Женева – от 3 100 гривен;
  • Дубай – от 3 413 гривен;
  • Каир – от 3 862 гривен;
  • Ташкент – от 4 664 гривен.

Базовый тариф МАУ предусматривает ручную кладь до 7 килограммов и размером 55х40х20 сантиметров.

Обратите внимание! Распродажа продлится до 26 декабря и распространяется на рейсы с 15 января по 14 апреля 2022 года.

Отмечается, что в случае отмены рейса из-за пандемии COVID-19, авиакомпания обещает вернуть бонусами полную стоимость билета + дополнительно 25%.

Автор: Марта Касіянчук