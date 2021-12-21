МАУ устроила распродажу билетов на некоторые рейсы из Украины: куда можно улететь и за сколько

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" устроила праздничную распродажу билетов из Украины. Скидка на некоторые направления составляет 15%.

Акционные билеты можно забронировать на официальном сайте авиакомпании. Также рекомендуем воспользоваться поисковыми агрегаторами типа avia.lowcost.ua, skyskanner и kiwi.com.

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Скидка до 15%: распродажа от МАУ

Так, авиакомпания МАУ предлагает дешевые билеты на рейсы из Киева и Одессы.

По акционным билетам можно полететь в Нидерланды, Англию, Францию, Италию, Литву, Кипр, Чехию, Испанию, Швейцарию, ОАЭ, Турцию, Египет, Грузию, Армению, Азербайджан, Молдову и Узбекистан.

Акционные направления из Киева

Вильнюс – от 653 гривен;

– от 653 гривен; Милан – от 1 265 гривен;

– от 1 265 гривен; Рим – от 1 333 гривен;

– от 1 333 гривен; Прага – от 1 401 гривны;

– от 1 401 гривны; Ереван – от 1 645 гривен;

– от 1 645 гривен; Тбилиси – от 1 890 гривен;

– от 1 890 гривен; Стамбул – от 1 944 гривны;

– от 1 944 гривны; Ларнака – от 1 985 гривен;

– от 1 985 гривен; Барселона – от 2 094 гривен;

– от 2 094 гривен; Баку – от 2 203 гривен;

– от 2 203 гривен; Кишинев – от 2 230 гривен;

– от 2 230 гривен; Париж – от 2 896 гривен;

– от 2 896 гривен; Амстердам – от 2 964 гривен;

– от 2 964 гривен; Дубай – от 3 331 гривны;

– от 3 331 гривны; Каир – от 3 495 гривен;

– от 3 495 гривен; Ташкент – от 3 821 гривны;

– от 3 821 гривны; Женева – от 4 922 гривен.

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Акционные направления из Одессы

Вильнюс – от 1 401 гривны;

– от 1 401 гривны; Ереван – от 1 700 гривен;

– от 1 700 гривен; Прага – от 1 713 гривен;

– от 1 713 гривен; Рим – от 1 944 гривен;

– от 1 944 гривен; Милан – 1 972 гривен;

– 1 972 гривен; Тбилиси – от 2 080 гривен;

– от 2 080 гривен; Ларнака – от 2 298 гривен;

– от 2 298 гривен; Стамбул – от 2 352 гривен;

– от 2 352 гривен; Париж – от 2 611 гривен;

– от 2 611 гривен; Барселона – от 2 624 гривен;

– от 2 624 гривен; Амстердам – от 2 760 гривен;

– от 2 760 гривен; Кишинев – от 3 005 гривен;

– от 3 005 гривен; Баку – от 3 032 гривен;

– от 3 032 гривен; Женева – от 3 100 гривен;

– от 3 100 гривен; Дубай – от 3 413 гривен;

– от 3 413 гривен; Каир – от 3 862 гривен;

– от 3 862 гривен; Ташкент – от 4 664 гривен.

Базовый тариф МАУ предусматривает ручную кладь до 7 килограммов и размером 55х40х20 сантиметров.

Распродажа продлитсяи распространяется на рейсы с 15 января по 14 апреля 2022 года.

Отмечается, что в случае отмены рейса из-за пандемии COVID-19, авиакомпания обещает вернуть бонусами полную стоимость билета + дополнительно 25%.