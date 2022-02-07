Об этом свидетельствует обновленное расписание авиаперевозчика. Вероятно, такое решение было принято на фоне новых карантинных ограничений, введенных Италией.

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МАУ перестала летать в Рим

Анализ графика полетов МАУ, проведенный avianews.com, показал, что последний регулярный полет по маршруту Киев – Рим был осуществлен в январе.

В феврале продажи билетов были открыты на одиночные рейсы, однако сейчас эти бронирования недоступны. Как отмечают на сайте авиакомпании, они будут осуществлены 11 и 13 февраля.

Так, ближайшие билеты на рейсы Киев – Рим доступны только на даты с 27 марта. В течение летней навигации МАУ запланировала пять рейсов из столицы Украины в столицу Италии.

При этом "Международные авиалинии Украины" на данный момент осуществляют полеты по другому маршруту в Италию – из Киева в Милан.

Обратите внимание! В декабре МАУ уже заявляла о сокращении полетов в Рим и Милан из-за ограничений в Италии. Впрочем, передумала и сообщила, что будет летать четыре раза в неделю из Киева в Рим и каждый день из Киева в Милан.

Напомним, на период зимней навигации, до марта, МАУ также остановила полеты из Киева в Тбилиси и Афины.

Что делать в случае отмены рейса

Если авиаперевозчик упразднил рейс, пассажир вправе вернуть билет без штрафа. При этом он не обязан соглашаться на ваучер и может выбрать возврат средств.

Кроме того, вместо возвращения турист имеет право бесплатно изменить дату вылета по аналогичному маршруту на другую дату или выбрать другой маршрут.