Об этом свидетельствует обновленное расписание авиаперевозчика. Вероятно, такое решение было принято на фоне новых карантинных ограничений, введенных Италией.
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МАУ перестала летать в Рим
Анализ графика полетов МАУ, проведенный avianews.com, показал, что последний регулярный полет по маршруту Киев – Рим был осуществлен в январе.
В феврале продажи билетов были открыты на одиночные рейсы, однако сейчас эти бронирования недоступны. Как отмечают на сайте авиакомпании, они будут осуществлены 11 и 13 февраля.
Так, ближайшие билеты на рейсы Киев – Рим доступны только на даты с 27 марта. В течение летней навигации МАУ запланировала пять рейсов из столицы Украины в столицу Италии.
При этом "Международные авиалинии Украины" на данный момент осуществляют полеты по другому маршруту в Италию – из Киева в Милан.
Напомним, на период зимней навигации, до марта, МАУ также остановила полеты из Киева в Тбилиси и Афины.
Что делать в случае отмены рейса
Если авиаперевозчик упразднил рейс, пассажир вправе вернуть билет без штрафа. При этом он не обязан соглашаться на ваучер и может выбрать возврат средств.
Кроме того, вместо возвращения турист имеет право бесплатно изменить дату вылета по аналогичному маршруту на другую дату или выбрать другой маршрут.