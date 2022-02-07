Про це свідчить оновлений розклад авіаперевізника. Ймовірно, таке рішення було прийнято на тлі нових карантинних обмежень, запроваджених Італією.

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МАУ припинила літати до Риму

Аналіз графіка польотів МАУ, проведений avianews.com, показав, що останній регулярний політ за маршрутом Київ – Рим було здійснено в січні.

У лютому продаж квитків відкрили на поодинокі рейси, однак зараз ці бронювання недоступні. Як зазначають на сайті авіакомпанії, їх здійснять 11 та 13 лютого.

Так, найближчі квитки на рейси Київ – Рим доступні лише на дати з 27 березня. Впродовж літньої навігації МАУ запланувала п'ять рейсів зі столиці України до столиці Італії.

При цьому "Міжнародні авіалінії України" наразі здійснюють польоти за іншим маршрутом до Італії – з Києва до Мілана.

Зверніть увагу! У грудні МАУ вже заявляла про скорочення польотів до Риму та Мілана через обмеження в Італії. Втім, передумала і повідомила, що літатиме чотири рази на тиждень з Києва до Риму і щодня з Києва до Мілана.

Нагадаємо, на період зимової навігації, до березня, МАУ також зупинила польоти з Києва до Тбілісі та Афін.

Що робити у випадку скасування рейсу

Якщо авіаперевізник скасував рейс, пасажир має право повернути квиток без штрафу. При цьому він не зобов'язаний погоджуватися на ваучер й може вибрати повернення коштів.

Крім того, замість повернення турист має право безплатно змінити дату вильоту за аналогічним маршрутом на іншу дату або обрати інший маршрут.