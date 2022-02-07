МАУ получила разрешение на полеты в Болгарию: что известно

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) получила разрешение на осуществление рейсов из Киева в столицу Болгарии, город Софии.

Соответствующие разрешения авиаперевозчик получил от Госавиаслужбы. Рассказываем, что известно о новом направлении.

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МАУ начнет совершать полеты в Софию

Согласно приказу Госавиаслужбы, МАУ разрешается выполнять полеты по маршруту Киев – София с частотой 7 рейсов в неделю. Разрешение вступит в силу 9 февраля 2022 года.

Авиаперевозчик пока не предоставил информацию об ориентированной стоимости авиабилетов и расписании рейсов.

Авиакомпания МАУ: перезагрузка ряда маршрутов

Ранее "Международные авиалинии Украины" анонсировали перезагрузку ряда маршрутов и запуск принципиально новых направлений в рамках летнего сезона-2022.

Расширение сети МАУ предполагает, в частности, возобновление программы дальнемагистральных рейсов в Нью-Йорк и Торонто.

С 1 февраля 2022 вступил в силу разрешение на совершение полетов в Сардинию.

Также перевозчик запустил рейс Одесса – Вильнюс. Стоимость билетов в одну сторону стартует от 50 евро.

В то же время, стало известно, что МАУ временно прекратила выполнять полеты в Рим. Ближайшие билеты на рейсы Киев – Рим доступны только на даты с 27 марта.

По состоянию на 7 февраля, стоимость полета в Софию стартует от 1600 гривен (лоукостер Ryanair). От 5 тысяч гривен в столицу Болгарии можно долететь с пересадкой. Такие рейсы совершают авиакомпании Lufthansa, Austrian, Turkish Airlines.