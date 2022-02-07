Відповідні дозволи авіаперевізник отримав від Державіаслужби. Розповідаємо, що наразі відомо про новий напрямок.
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МАУ почне здійснювати польоти до Софії
Згідно з наказом Державіаслужби, МАУ дозволяється виконувати польоти за маршрутом Київ – Софія з частотою 7 рейсів на тиждень. Дозвіл набуде чинності 9 лютого 2022 року.
Авіаперевізник поки що не надав інформації щодо орієнтованої вартості авіаквитків та розкладу рейсів.
Авіакомпанія МАУ: перезавантаження низки маршрутів
- Раніше "Міжнародні Авіалінії України" анонсували перезавантаження низки маршрутів та запуск принципово нових напрямків в рамках літнього сезону-2022.
- Розширення мережі МАУ передбачає, зокрема, відновлення програми далекомагістральних рейсів до Нью-Йорка та Торонто.
- З 1 лютого 2022 року чинності набув дозвіл на здійснення польотів до Сардинії.
- Також перевізник запустив рейс Одеса – Вільнюс. Вартість квитків в один бік стартує від 50 євро.
- Водночас стало відомо, що МАУ тимчасово припинила виконувати польоти до Риму. Найближчі квитки на рейси Київ – Рим доступні лише на дати з 27 березня.