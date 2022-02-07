Відповідні дозволи авіаперевізник отримав від Державіаслужби. Розповідаємо, що наразі відомо про новий напрямок.

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МАУ почне здійснювати польоти до Софії

Згідно з наказом Державіаслужби, МАУ дозволяється виконувати польоти за маршрутом Київ – Софія з частотою 7 рейсів на тиждень. Дозвіл набуде чинності 9 лютого 2022 року.

Авіаперевізник поки що не надав інформації щодо орієнтованої вартості авіаквитків та розкладу рейсів.

Зверніть увагу! Станом на 7 лютого, вартість польоту в Софію стартує від 1 600 гривень (лоукостер Ryanair). Від 5 тисячі гривень в столицю Болгарії можна долетіти з пересадкою. Такі рейси здійснюють авіакомпанії Lufthansa, Austrian, Turkish Airlines.

Авіакомпанія МАУ: перезавантаження низки маршрутів