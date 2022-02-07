Соответствующие разрешения авиаперевозчик получил от Госавиаслужбы. Рассказываем, что известно о новом направлении.

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МАУ начнет совершать полеты в Софию

Согласно приказу Госавиаслужбы, МАУ разрешается выполнять полеты по маршруту Киев – София с частотой 7 рейсов в неделю. Разрешение вступит в силу 9 февраля 2022 года.

Авиаперевозчик пока не предоставил информацию об ориентированной стоимости авиабилетов и расписании рейсов.

Обратите внимание! По состоянию на 7 февраля, стоимость полета в Софию стартует от 1600 гривен (лоукостер Ryanair). От 5 тысяч гривен в столицу Болгарии можно долететь с пересадкой. Такие рейсы совершают авиакомпании Lufthansa, Austrian, Turkish Airlines.

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