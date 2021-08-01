Lufthansa оснастит экономкласс спальными местами: как они будут выглядеть

Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что введет спальные места в экономклассе на дальних направлениях на постоянной основе. Их появление планируется со 2 августа.

При уплате сбора от 159 до 229 евро за рейс пассажир может воспользоваться блоком из трех или четырех сидений, матрасом, подушкой и пледом, как в бизнес-классе. Кроме того, в случае турбулентности места оснастят специальными ремнями, которые фиксируют человека в положении лежа.

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Оформить спальный ряд кресел можно на стойке регистрации или у выхода на посадку при наличии свободных мест. Отмечается, что этой услугой могут воспользоваться до 3 пассажиров на каждом рейсе.

Спальные места будут доступны на маршрутах с продолжительностью полета более 11 часов– из Германии на Дальний Восток, западное побережье США, Центральную и Южную Америку или Южную Африку.



Как выглядит спальное место в экономе Lufthansa / Фото Lufthansa

До сих пор в положении лежа на дальних рейсах могли летать только владельцы билетов первого или бизнес-класса Lufthansa. Кресла в таких салонах раскладываются в горизонтальную кровать.

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