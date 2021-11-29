Лоукостер Ryanair открывает еще одну базу и анонсирует 10 новых маршрутов

29 ноября 2021 , 15:37
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Источник:

lowcost.ua

Ирландский лоукостер Ryanair открывает новую базу. Она будет располагаться в городе Фуншал на острове Мадейра в Португалии.

5 база Ryanair в Португалии запустит работу в 2022 году. Эта база является последней из анонсированных авиаперевозчиком в период пандемии.

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Лоукостер анонсирует 10 новых маршрутов из Фуншала

  1. Бове – с 1 апреля;
  2. Бергамо – с 31 марта;
  3. Шарлеруа – с 31 марта;
  4. Дублин – с 30 марта;
  5. Лиссабон – с 27 марта;
  6. Манчестер – с 30 марта;
  7. Марсель – с 29 марта;
  8. Нюрнберг – с 29 марта;
  9. Порту – с 29 марта;
  10. Лондон-Станстед – с 29 марта.

На новой базе Ryanair разместят два самолета B737-800.

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Автор: Марта Касіянчук