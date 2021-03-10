Со следующей среды, 17 марта, Латвия восстановит авиасообщение с теми странами, которые не входят в Европейский Союз. Это касается и чартерных рейсов.

Полеты в и из стран, не входящих в ЕС, запрещены с марта 2020 года, за исключением короткого периода в и из Грузии в конце прошлого лета и осенью.

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Однако к 6 апрелю на территории страны еще будет действовать чрезвычайное положение, поэтому запрет на поездки без уважительной причины – остается в силе.

В этот период в Латвию не смогут въезжать граждане из стран Европейского союза, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании, за исключением таких случаев как работа, учеба, воссоединение семей, медицинские услуги, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на место проживания или посещение похорон.

Отмечается, что перевозчик обязан проверять, предоставил ли человек подтверждения цели посещения страны. Также документ необходимо будет предъявить по требованию полиции или Государственной пограничной службы.

В то же время Министерство транспорта (MoU) отмечает, что поправки необходимы, поскольку другие страны, включая Эстонию и Литву, позволяют пассажирским воздушным транспортам осуществлять полеты в третьи страны и обратно.

Напомним, ранее Греция заявила, что планирует начать туристический сезон. Если эпидемическая ситуация с COVID-19 позволит, страна откроется с 14 мая.

Таиланд принял решение о сокращении периода карантина для туристов, которые сделали прививку от коронавируса. С апреля прибывшие в страну обязаны находиться на самоизоляции не 14, а 7 дней. Также путешественники, которые будут иметь отрицательный ПЦР-тест, смогут провести карантин на яхте.