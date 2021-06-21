Управление туризма Таиланда (TAT) объявило, что вакцинированным путешественникам из стран с низким уровнем риска будет разрешено прямые рейсы до Пхукета. Они называют открытие – программой "Пхукет-песочница" (Phuket Sandbox). Нововведения будут действовать с 1 июля.

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Несмотря на третью волну заболеваемости COVID-19, в TAT настаивают, что курортный остров откроется для туристов "в соответствии с графиком".

Иностранным туристам необходимо будет доказать, что они прошли полную вакцинацию. Дети до шести лет могут ехать без вакцинации.

Отмечается, что все прибывшие смогут свободно передвигаться Пхукетом, но должны остаться там как минимум на семь дней, прежде чем отправиться в любое место в Таиланде.

Для восстановления туризма

Остановка туризма оказалась для Таиланда настолько разрушительной, что правительство решило позволить жителям острова Пхукет пройти вакцинацию раньше, чем остальная часть населения страны. Дело в том, что Пхукет является самым популярным туристическим направлением в стране, а сама страна остро нуждается в доходах от туризма.

Пока вакцинировано 4% тайцев, но правительство намерено увеличить темпы кампании и вакцинировать от 70% до 80% жителей острова до 1 июля.

В дополнение к потере 1,45 миллиона рабочих мест в сфере туризма, в 2020-м Таиланд посетили лишь 6,7 миллиона туристов. Как правило, страна принимает около 40 миллионов иностранных туристов.

Условия въезда в Таиланд

Между Украиной и Королевством Таиланд сохраняется визовый режим поездок граждан, за исключением владельцев дипломатических и служебных паспортов, а также лиц, пользующихся паспортом гражданина Украины для выезда за границу и прибывают в Таиланд исключительно с туристической целью поездки на срок до 30 дней, без учета срока пребывания на карантине.

Как сообщает консульская служба МИД Украины, все без исключения лица, которые планируют прибыть в Таиланд, имеют предварительно получить Сертификат на въезд (Certificate of Entry) и по прибытии пройти за свой счет 14-дневный карантин в одном из определенных тайским правительством гостиничных комплексах.

Общие правила въезда в Таиланд по категориям лиц и перечень необходимых документов обнародован по ссылке.