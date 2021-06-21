Управління туризму Таїланду (TAT) оголосило, що вакцинованим мандрівникам з країн з низьким рівнем ризику буде дозволено прямі рейси до Пхукета. Вони називають відкриття – програмою "Пхукет-пісочниця" (Phuket Sandbox). Нововведення діятимуть з 1 липня.

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Попри третю хвилю захворюваності COVID-19, у TAT наполягають, що курортний острів відкриється для туристів "відповідно до графіка".

Іноземним туристам необхідно буде довести, що вони пройшли повну вакцинацію. Діти до шести років можуть їхати без вакцинації.

Зазначається, що всі прибулі зможуть вільно пересуватися Пхукетом, але повинні залишитися там щонайменше на сім днів, перш ніж вирушити у будь-яке інше місце в Таїланді.

Задля відновлення туризму

Зупинка туризму виявилася для Таїланду настільки руйнівною, що уряд вирішив дозволити жителям острова Пхукет пройти вакцинацію раніше, ніж інша частина населення країни. Річ у тім, що Пхукет є найпопулярнішим туристичним напрямком в країні, а сама країна гостро потребує доходів від туризму.

Поки вакциновано 4% тайців, але уряд має намір збільшити темпи кампанії й вакцинувати від 70% до 80% жителів острова до 1 липня.

На додаток до втрати 1,45 мільйона робочих місць у сфері туризму, у 2020-му Таїланд відвідали лише 6,7 мільйона туристів. Як правило, країна приймає близько 40 мільйонів іноземних туристів.

Умови в'їзду до Таїланду

Між Україною та Королівством Таїланд зберігається візовий режим поїздок громадян, за виключенням пред'явників дипломатичних і службових паспортів, а також осіб, які користуються паспортом громадянина України для виїзду за кордон і прибувають до Таїланду виключно з туристичною метою поїздки на термін до 30 днів, без урахування терміну перебування на карантині.

Як повідомляє консульська служба МЗС України, всі без винятку особи, які планують прибути до Таїланду, мають попередньо отримати Сертифікат на в'їзд (Certificate of Entry) та після прибуття пройти власним коштом 14-денний карантин в одному з визначених тайським урядом готельних комплексах.

Загальні правила в'їзду до Таїланду за категоріями осіб та перелік необхідних документів оприлюднено за посиланням.