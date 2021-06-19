Впроваджені зміни ввели для людей, які прибувають із країн, для яких дозволено їхати до Греції та із країни.

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Нові умови в'їзду у Грецію

Грецький уряд вирішив дозволити в'їзд в країну мандрівникам з негативним експрес-тестом, а не лише з ПЛР-тестом, як було раніше.

Збільшили мінімальний вік, за якого діти, які в'їжджають в країну, мають надавати документи, які підтверджують, що вони не хворі на COVID-19. Тепер дітям до 12 років дозволено в'їзд без таких документів. Раніше такий дозвіл мали діти тільки до 6 років.

Крім того, для тих, хто прямує у Грецію, надали можливість замість негативного результату тесту показати сертифікат Євросоюзу про вакцинацію в цифровій або письмовій формі.

Зверніть увагу! Найбільший грецький туроператор Mouzenidis Travel припинив прийом та обслуговування нових клієнтів на території Греції у період з 18 по 26 червня.

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