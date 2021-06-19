Впроваджені зміни ввели для людей, які прибувають із країн, для яких дозволено їхати до Греції та із країни.
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Нові умови в'їзду у Грецію
- Грецький уряд вирішив дозволити в'їзд в країну мандрівникам з негативним експрес-тестом, а не лише з ПЛР-тестом, як було раніше.
- Збільшили мінімальний вік, за якого діти, які в'їжджають в країну, мають надавати документи, які підтверджують, що вони не хворі на COVID-19. Тепер дітям до 12 років дозволено в'їзд без таких документів. Раніше такий дозвіл мали діти тільки до 6 років.
Крім того, для тих, хто прямує у Грецію, надали можливість замість негативного результату тесту показати сертифікат Євросоюзу про вакцинацію в цифровій або письмовій формі.
Коронавірус та карантин у Греції: що відомо
- Станом на 19 червня у Греції коронавірус підтвердили у 417 706 місцевих жителів. Від початку епідемії одужали 396 880 людей, померли – 12 508.
- З 14 травня країна відкрилася для іноземних туристів після карантинних обмежень.
- А 9 червня МАУ отримала та оновила права на польоти до Греції за 7 маршрутами. Крім того, авіакомпанії SkyUp Airlines дозволили виконувати рейс з Києва до Салонік, а дозвіл на чартерні рейси з Дніпра отримала авіакомпанія Windrose.