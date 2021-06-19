Внедренные изменения ввели для прибывающих из стран, для которых разрешено ехать в Грецию и из страны.

Читайте также SkyUp и Windrose будут осуществлять полеты в еще один популярный город Греции

Новые условия въезда в Грецию

Греческое правительство решило разрешить въезд в страну путешественникам с отрицательным экспресс-тестом, а не только с ПЦР-тестом, как было раньше.

Увеличили минимальный возраст, при котором дети, въезжающие в страну, должны предоставлять документы, подтверждающие, что они не больны COVID-19. Теперь детям до 12 лет разрешен въезд без таких документов. Ранее такое разрешение имели дети только до 6 лет.

Кроме того, тем, кто направляется в Грецию, предоставили возможность вместо отрицательного результата теста показать сертификат Евросоюза о вакцинации в цифровой или письменной форме.

Обратите внимание! Наибольший греческий туроператор Mouzenidis Travel прекратил прием и обслуживание новых клиентов на территории Греции в период с 18 по 26 июня.

Коронавирус и карантин в Греции: что известно