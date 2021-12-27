Куда туристы путешествовали в 2021 году: названы самые популярные направления

Несмотря на захватившую весь мир пандемию коронавируса, в этом году было немало возможностей для путешествий. Страны открывали свои границы для гостей при разных COVID-требованиях. Впрочем, были полюбившиеся туристам больше всего.

Так, сервис Forward Keys составил рейтинг популярнейших направлений 2021 года. Он занимается отслеживанием тенденций авиакомпаний и туризма.

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Названы самые популярные направления путешествий в 2021 году

По данным рейтинга, первое место занял Дубай, вслед за ним Канкун и Стамбул. К слову, в 2021 году в тройку лидеров не вошли города Европы и Америки.

В десятку вошли:

Дубай (ОАЭ) Канкун (Мексика) Стамбул (Турция) Нью-Йорк (США) Майами (США) Париж (Франция) Доха (Катар) Лондон (Великобритания) Каир (Египет) Мадрид (Испания)



Самые популярные направления для путешествий в 2021 году и в 2019-м / Forward Keys

Отмечается, что на результаты рейтинга повлияли карантинные ограничения, вводимые странами из-за пандемии и распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

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Куда летели украинцы в ноябре 2021 года

По данным аэропорта "Борисполь", в тройке популярнейших международных направлений среди украинских туристов в ноябре: Египет, Турция и Польша.

Интересно, что в перечне появились новые направления, ранее не входившие в популярные среди украинцев.

10 самых популярных направлений

Шарм-эль-Шейх; Хургада; Стамбул; Дубай; Марса Алам; Тель-Авив; Амстердам; Барселона; Анталия; Франкфурт-на-Майне.