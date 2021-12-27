Так, сервис Forward Keys составил рейтинг популярнейших направлений 2021 года. Он занимается отслеживанием тенденций авиакомпаний и туризма.
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Названы самые популярные направления путешествий в 2021 году
По данным рейтинга, первое место занял Дубай, вслед за ним Канкун и Стамбул. К слову, в 2021 году в тройку лидеров не вошли города Европы и Америки.
В десятку вошли:
- Дубай (ОАЭ)
- Канкун (Мексика)
- Стамбул (Турция)
- Нью-Йорк (США)
- Майами (США)
- Париж (Франция)
- Доха (Катар)
- Лондон (Великобритания)
- Каир (Египет)
- Мадрид (Испания)
Самые популярные направления для путешествий в 2021 году и в 2019-м / Forward Keys
Отмечается, что на результаты рейтинга повлияли карантинные ограничения, вводимые странами из-за пандемии и распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".
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Куда летели украинцы в ноябре 2021 года
По данным аэропорта "Борисполь", в тройке популярнейших международных направлений среди украинских туристов в ноябре: Египет, Турция и Польша.
Интересно, что в перечне появились новые направления, ранее не входившие в популярные среди украинцев.
10 самых популярных направлений
- Шарм-эль-Шейх;
- Хургада;
- Стамбул;
- Дубай;
- Марса Алам;
- Тель-Авив;
- Амстердам;
- Барселона;
- Анталия;
- Франкфурт-на-Майне.