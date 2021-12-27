Так, сервис Forward Keys составил рейтинг популярнейших направлений 2021 года. Он занимается отслеживанием тенденций авиакомпаний и туризма.

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Названы самые популярные направления путешествий в 2021 году

По данным рейтинга, первое место занял Дубай, вслед за ним Канкун и Стамбул. К слову, в 2021 году в тройку лидеров не вошли города Европы и Америки.

В десятку вошли:

  1. Дубай (ОАЭ)
  2. Канкун (Мексика)
  3. Стамбул (Турция)
  4. Нью-Йорк (США)
  5. Майами (США)
  6. Париж (Франция)
  7. Доха (Катар)
  8. Лондон (Великобритания)
  9. Каир (Египет)
  10. Мадрид (Испания)


Самые популярные направления для путешествий в 2021 году и в 2019-м / Forward Keys

Отмечается, что на результаты рейтинга повлияли карантинные ограничения, вводимые странами из-за пандемии и распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

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Куда летели украинцы в ноябре 2021 года

По данным аэропорта "Борисполь", в тройке популярнейших международных направлений среди украинских туристов в ноябре: Египет, Турция и Польша.

Интересно, что в перечне появились новые направления, ранее не входившие в популярные среди украинцев.

10 самых популярных направлений

  1. Шарм-эль-Шейх;
  2. Хургада;
  3. Стамбул;
  4. Дубай;
  5. Марса Алам;
  6. Тель-Авив;
  7. Амстердам;
  8. Барселона;
  9. Анталия;
  10. Франкфурт-на-Майне.