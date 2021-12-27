Так, сервіс Forward Keys склав рейтинг найпопулярніших напрямків 2021 року. Він займається відстеженням тенденцій авіакомпаній та туризму.

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Назва найпопулярніших напрямків подорожей у 2021 році

За даними рейтингу, перше місце посів Дубай, слідом за ним Канкун та Стамбул. До слова, у 2021 році до трійки лідерів не ввійшли міста Європи та Америки.

До десятків увійшли:

  1. Дубай (ОАЕ)
  2. Канкун (Мексика)
  3. Стамбул (Туреччина)
  4. Нью-Йорк (США)
  5. Маямі (США)
  6. Париж (Франція)
  7. Доха (Катар)
  8. Лондон (Велика Британія)
  9. Каїр (Єгипет)
  10. Мадрид (Іспанія)


Найпопулярніші напрямки для подорожей у 2021 році та у 2019-му / Forward Keys

Позначається, що на результати вплинули карантинні обмеження, які країна запровадила через пандемію та поширення нового штаму коронавірусу «Омірон».

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