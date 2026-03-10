Порой всего 2 – 3 дней отдыха в другой стране достаточно для того, чтобы полностью восстановиться и перезагрузиться, пишет In Journal. Есть несколько европейских направлений, которые весной имеют роскошный вид в сочетании с солнцем и запахом цветов.

Куда поехать в городское путешествие весной?

Сан-Себастьян (Испания)

Этот город в Стране Басков считают самым красивым во всей Испании. Он расположен прямо на границе с Францией и окружен тремя горами, а с другой стороны город омывает Атлантический океан.

Сан-Себатьян покоряет туристов архитектурой, а также пляжами и гастрономией. В этом городе каждый квадратный метр ресторанов в старой части города отмечен звездой Мишлен. Туристам здесь надо обязательно попробовать визитку города – Баскский чизкейк.

Порту (Португалия)

Порту трижды признавали лучшим европейским направлением. Город является одним из самых безопасных в мире и самым романтичным в Европе. Сюда стоит приезжать тем, кто хочет прогуляться аутентичными узкими улочками.

Путешественникам рекомендуют посетить Музей современного искусства, затем Фонд Серралвеш и интерактивный музей "Мир открытий", посвященный португальским исследователям. А еще здесь можно совершить круиз по по реке Дуоро и посетить винные погреба Порту.

Монтре (Швейцария)

В 30 километрах от Лозанны расположен модный городок Монтре. Он известен невероятными пейзажами, чистым воздухом и большим количеством солнечных дней в течение года. В городе часто проходят различные культурные мероприятия и проводится большое количество фестивалей. Среди них самым известным является джазовый фестиваль.

Именно в этом городе часть своей жизни провел Фредди Меркьюри. Он был настолько очарован местностью, что построил в Монреале студию и создал последний альбом группы Queen "Made in Heaven".

Любляна (Словения)

Столица Словении считается одним из самых красивых европейских мест для весеннего отдыха. В Любляне много барочных кварталов и зданий в стиле модерн. Многие туристы сравнивают ее с Веной из-за красивой архитектуры.

Здесь стоит обязательно посетить Люблянский замок, Тромостовье, парк Тиволи, Тропу воспоминаний и дружбы, улицу Трубарьева, Крыжанке, площадь Прешерна, собор Святого Николая, мост Мясника и мост Дракона.

Амстердам (Нидерланды)

Один из красивейших городов старого континента пленяет аутентичной архитектурой и выдержанной эстетикой. Здесь царит особая энергия, которую можно почувствовать на каждом шагу. Влюбиться в столицу Нидерландов заставят узнаваемые улицы, велосипедные дорожки и романтические каналы.

Туристам советуют проехаться по каналам, посетить Вонделпарк, Рейксмузей, музей Ван Гога, а также Дом Анны Франк. В этом городе расположено немало пивных пабов – от Heineken до локальных заведений, которые обожают местные.

Какой город подойдет для пенсионеров?

Город Касси на юге Франции идеально подходит для пенсионеров благодаря комфортной погоде и компактности, что делает его удобным для спокойных прогулок, пишет Mirror. Касси может быть базой для прогулок к природе, особенно в Каланков и Кап-Канай, но летом он переполнен туристами. Именно поэтому весна – идеальное время для городского путешествия в этот красивый французский уголок.

