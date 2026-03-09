Для многих Италия ассоциируется прежде всего с пиццей – и недаром, ведь именно здесь ее придумали. Однако в одном маленьком городке есть заведение, где обычные на первый взгляд бутерброды покорили сердца туристов, которые хоть раз их там попробовали, рассказывает Express.

Где в Италии попробовать самые вкусные бутерброды?

Если вы в поисках идеального бутерброда, то вам точно надо в Италию. В маленьком городке Читта-делла-Пьеве, что на границе Умбрии и Тосканы, скрывается крошечное заведение Il Pizzicagnolo di Bartoccioni, которое называют "местом лучших бутербродов в Италии".

Как выглядит заведение / инстаграм ilpizzicagnolodibartoccioni

Заведение за церковью выглядит скромно, но здесь все делают с любовью: свежая фокачча выпекается на месте, местные сосиски и красный лук привозят из окрестностей. Стоимость одного бутерброда около 9 евро. Но настоящий секрет, по словам владельца Лука Барточчиони, не только в ингредиентах:

Правда лишь в том, что надо давать людям то, что обещаешь. Тогда все становится простым,

– рассказывает он.

Небольшое заведение имеет несколько столиков на улице, но даже большая группа из десяти человек обслуживается одновременно, потому что все бутерброды готовятся на месте. Здесь царит спокойная, размеренная атмосфера, а это именно то, что делает жизнь в городке Читта-делла-Пьеве особенной.

Как выглядят бутерброды / инстаграм ilpizzicagnolodibartoccioni

Не стоит судить о заведении только по внешнему виду. В меню традиционные блюда Умбрии и Тосканы, ведь городок расположен прямо на границе этих двух регионов, известных своей историей, красотой и вкусной кухней,

– пишет отзыв один из туристов на платформе TripAdvisor.

Адрес расположения: Piazza Plebiscito n.15, 06062, Город Пьеве Италия.

Какие еще места Италии стоит посетить туристам?