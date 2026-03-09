Для багатьох Італія асоціюється насамперед із піцою – і недарма, адже саме тут її вигадали. Однак в одному маленькому містечку є заклад, де звичайні на перший погляд бутерброди підкорили серця туристів, які хоч раз їх там скуштували, розповідає Express.

Де в Італії скуштувати найсмачніші бутерброди?

Якщо ви в пошуках ідеального бутерброда, то вам точно треба в Італію. У маленькому містечку Чітта-делла-П'єве, що на кордоні Умбрії та Тоскани, ховається крихітний заклад Il Pizzicagnolo di Bartoccioni, який називають "місцем найкращих бутербродів в Італії".

Як виглядає заклад / інстаграм ilpizzicagnolodibartoccioni

Заклад за церквою виглядає скромно, але тут все роблять з любов'ю: свіжа фокачча випікається на місці, місцеві сосиски та червону цибулю привозять із околиць. Вартість одного бутерброда близько 9 євро. Але справжній секрет, за словами власника Лука Барточчіоні, не лише в інгредієнтах:

Правда лише в тому, що треба давати людям те, що обіцяєш. Тоді все стає простим,

– розповідає він.

Невеликий заклад має кілька столиків на вулиці, але навіть великий гурт з десяти осіб обслуговується одночасно, бо всі бутерброди готуються на місці. Тут панує спокійна, розмірена атмосфера, а це саме те, що робить життя в містечку Чітта-делла-П'єве особливим.

Як виглядають бутерброди / інстаграм ilpizzicagnolodibartoccioni

Не варто судити про заклад лише за зовнішнім виглядом. У меню традиційні страви Умбрії та Тоскани, адже містечко розташоване просто на межі цих двох регіонів, відомих своєю історією, красою та смачною кухнею,

– пише відгук один з туристів на платформі TripAdvisor.

Адреса розташування: Piazza Plebiscito n.15, 06062, Місто П'єве Італія.

