На Львов надвигается невыносимая жара: где спастись от нее в эти выходные

Уже неделю как во Львове наступило настоящее лето. С каждым днём температура воздуха становится всё выше и выше, а на выходных синоптики прогнозируют уже +35 градусов. В такую погоду точно не хочется сидеть в душной квартире или гулять по центру города. Вместо этого львовяне уезжают куда-нибудь за город, где жару переносить легче.

24 Канал расскажет о трёх местах недалеко от Львова, где на выходных можно отдохнуть у воды и легче перенести жару.

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Куда поехать из Львова на выходные?

1. Sirka Camp

Этот отдыхательный комплекс расположен на берегу Яворовского карьера в часе езды от Львова. Вход на территорию – платный. Отдых на шезлонге у озера на выходных обойдется в 1000 гривен с человека. Почти вдвое дешевле обойдется место на большом мягком пуфе под шатром – 600 гривен. Для детей до 6 лет вход бесплатный.

На территории посетители могут также арендовать сап-борды или заняться различными водными видами спорта. Здесь есть и вейксерфинг, флайборд, прогулки на яхте и т. д. Это прекрасная возможность совместить ленивый пляжный отдых с новым спортивным опытом.

В Sirka Camp можно остаться и на ночь, ведь здесь есть купольные отели, некоторые – с бассейнами. Только представьте – вы просыпаетесь утром с видом на огромное озеро и сразу можете в нем искупаться.

Отдых на "Сирке": видео cassssual

Кстати, те, кто не хочет переплачивать за вход в комплекс, могут просто отдохнуть у озера на другом берегу. Правда, людей здесь может быть довольно много, но такая ситуация сейчас на всех водных локациях.

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2. "Поляна Купиль"

В 30 километрах от Львова в Николаевском районе находится база отдыха "Поляна Купиль". Здесь можно остаться в коттедже на все выходные или приехать на один день, чтобы отдохнуть на лоне природы. Посетителям предлагают в аренду беседки – можно привезти с собой еду и пожарить мясо или заказать блюда в ресторане. Аренда беседки обойдется от 1000 гривен в день.

На территории также есть озеро, где можно порыбачить, сауна, футбольная площадка и бассейн. Стоимость купания в бассейне – 250 гривен с человека, аренда шезлонга – еще 150 гривен.

"Поляна Купиль" расположена посреди леса, поэтому жара здесь ощущается не так сильно.

3. Горнолыжный курорт "Плай"

"Плай" – это не только зимний отдых. Летом здесь работают 5 открытых бассейнов с подогревом. Поэтому если хочется поехать в горы, но при этом не тратить много времени на дорогу – это идеальный вариант. Бассейны расположены на высоте 600 метров над уровнем моря, поэтому воздух здесь горный и более свежий.

Самое красивое здесь – это окружающие пейзажи. Можно лежать на шезлонге и любоваться видом на горы.

Стоимость отдыха у бассейна на выходных составляет 1200 гривен с взрослого и 850 гривен с ребенка. Для гостей отеля – от 450 гривен.

Летний отдых на "Плае" / Фото Djonni Fas

Рекомендуем заранее бронировать все локации, поскольку в жаркую погоду места расходятся как горячие пирожки. Чтобы не оказалось, что свободных мест уже нет, позвоните ещё до выходных.