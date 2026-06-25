С другой стороны, настоящим открытием становятся обустроенные горные пляжи у озер, где как раз и можно купаться. 24 Канал расскажет о них подробнее.

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Озеро Молодости – "Голубой флаг" Карпат

В июне 2026 года над знаменитым озером Молодости на Буковеле впервые развелся престижный экологический флаг Blue Flag ("Голубой флаг"). Это первый и единственный горный водоем в мире, удостоенный такой высокой международной награды за чистоту воды и безопасность.

Молодости – это гигантское искусственное озеро длиной более 750 метров и глубиной до 8 метров, которое наполняется из кристально чистых подземных источников. Вода там прогревается до комфортных 20 – 23 градусов. Озеро расположено в поселке Поляница Ивано-Франковской области.

Вход на двухкилометровый благоустроенный пляж абсолютно бесплатный. А вот за премиальные удобства, такие как шезлонги или развлечения в комплексе VODA club, придется доплатить.

Вот как выглядит озеро Молодости в Полянице: смотрите видео LACONTRAVELER

Закарпатское море с таинственными обитателями

Если душа жаждет размаха, стоит отправиться в Береговский район Закарпатской области, где раскинулось озеро Дыйда, которое местные жители гордо называют Закарпатским морем. Это огромный искусственный водоем площадью более 50 гектаров и глубиной до 16 метров.

Озеро здесь образовалось на месте бывшего песчаного карьера. Вода в озере необычайно чистая, а песчаные пляжи эко-курорта "Бумеранг" привлекают тысячи отдыхающих. Вход на пляж в будние дни стоит 250 гривен, а в выходные – 350.

Для любителей мистики здесь есть своя изюминка – старожилы рассказывают легенду о чёрном монстре с длинной шеей, который якобы обитает на дне. Он, мол, охотится только на тех туристов, которые перед ночным купанием слишком увлеклись дегустацией знаменитых местных вин.

Озеро Дыйда славится экологией и чистой водой: смотрите видео bodiapokazhe

"Силоамская купальня" и соленые воды Кунигунды

Для тех, кто стремится совместить пляжный отдых с оздоровлением, идеальным выбором станет Шаянское озеро. Вода здесь обладает уникальным минерализованным составом, который положительно влияет на суставы и нервную систему.

На берегу озера обустроен комплекс отдыха "Силоамская купальня" с водными горками, прокатом лодок и катамаранов. Вход для взрослых стоит от 100 до 150 гривен.

А если вы хотите почувствовать невесомость, отправляйтесь в поселок Солотвино на знаменитую Кунигунду. Это уникальное соленое озеро, являющееся почти полным аналогом Мертвого моря – здесь вода буквально выталкивает тело на поверхность, а сульфидные грязи творят настоящие чудеса с кожей.

Шаянское озеро известно благодаря сочетанию пляжного отдыха и оздоровления: смотрите видео shalenyviter

Почему купание в Синевире и Несамовитом строго запрещено?

Планируя летний отпуск в горах, путешественники часто стремятся совместить походы с отдыхом у воды. Однако большинство уникальных карпатских водоемов носят заповедный статус, поэтому купание в них грозит серьезными последствиями.

В частности, купание и лов рыбы в Синевире строго запрещены. И не только из-за статуса водно-болотного угодья международного значения, но и из-за опасной глубины и ледяной воды, температура которой даже в жару не превышает 13 градусов.

Не менее строгие ограничения действуют и на Черногорском хребте. Помимо угрозы для здоровья из-за переохлаждения, купание в озере Несамовитое грозит штрафами, а местные легенды предостерегают смельчаков от нарушения покоя мистического водоема, который считается убежищем для мятежных душ.