Карпаты остаются одним из самых популярных направлений для отдыха в Украине. Ежегодно туристов сюда привлекают не только горнолыжные курорты и отели, но и уникальные природные локации, где можно насладиться пейзажами, почувствовать единение с природой и открыть для себя новые маршруты.

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Какие места в Карпатах стоит посетить туристам летом?

Говерла

Самая высокая вершина Украины высотой 2061 метр ежегодно привлекает тысячи туристов. Подъем на Говерлу считается одним из самых популярных горных маршрутов в Карпатах. С вершины открываются панорамные виды на горные хребты и окружающую природу.

Говерла / фото Михаила Марковича

Озеро Синевир

Синевир – самое большое горное озеро Украины, которое часто называют "Морским глазом Карпат". Водоем расположен на высоте 989 метров над уровнем моря и окружен густыми лесами. Это одна из самых известных природных достопримечательностей региона, которая привлекает туристов живописными пейзажами и спокойной атмосферой.

Как выглядит озеро Синевир: смотреть видео

Стоит помнить, что в озере Синевир запрещено купаться и ловить рыбу! Это связано с тем, что водоем является частью природоохранной территории и имеет важное значение для сохранения местной экосистемы. Кроме того, даже летом температура воды здесь остается очень низкой и обычно не превышает 13 градусов, что может быть опасно для здоровья посетителей.

Манявский водопад

Среди природных жемчужин Карпат особое место занимает Манявский водопад. Его высота достигает около 20 метров, что делает его одним из самых высоких водопадов Украины. Место расположено среди лесов и скал, а путь к нему пролегает по живописным карпатским тропам, рассказывает "Украина Инкогнита".

Манявский водопад / фото Picasa

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Карпатские хребты и горные маршруты

Помимо известных туристических мест, Карпаты предлагают множество маршрутов для пеших прогулок. Здесь можно увидеть горные полонины, хвойные леса, крутые склоны и уникальные природные ландшафты, которые впечатляют в любое время года.

Например, недавно мы рассказывали об одном из самых эффектных природных уголков Карпат – горе Шпицы, входящей в массив Черногора. Её высота достигает 1863 метров над уровнем моря, а главной особенностью являются огромные каменные выступы и скалы, создающие уникальный горный ландшафт.

Виды с горы Шпицы / фото Рыжков Александр

Именно благодаря характерной форме скал, напоминающих копья, вершина и получила свое название. Шпицы часто называют одной из самых живописных локаций украинских Карпат.

С вершины открываются панорамные виды на Черногорский хребет, а сам маршрут позволяет увидеть скалы, горные луга и живописные карпатские пейзажи. Многие туристы отмечают, что именно виды со Шпицев производят даже более сильное впечатление, чем некоторые более популярные карпатские вершины.