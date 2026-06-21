Карпаты остаются одним из самых популярных направлений для отдыха в Украине. Ежегодно туристов сюда привлекают не только горнолыжные курорты и отели, но и уникальные природные локации, где можно насладиться пейзажами, почувствовать единение с природой и открыть для себя новые маршруты.
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Какие места в Карпатах стоит посетить туристам летом?
- Говерла
Самая высокая вершина Украины высотой 2061 метр ежегодно привлекает тысячи туристов. Подъем на Говерлу считается одним из самых популярных горных маршрутов в Карпатах. С вершины открываются панорамные виды на горные хребты и окружающую природу.
Говерла / фото Михаила Марковича Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
- Озеро Синевир
Синевир – самое большое горное озеро Украины, которое часто называют "Морским глазом Карпат". Водоем расположен на высоте 989 метров над уровнем моря и окружен густыми лесами. Это одна из самых известных природных достопримечательностей региона, которая привлекает туристов живописными пейзажами и спокойной атмосферой.
Как выглядит озеро Синевир: смотреть видео
Стоит помнить, что в озере Синевир запрещено купаться и ловить рыбу! Это связано с тем, что водоем является частью природоохранной территории и имеет важное значение для сохранения местной экосистемы. Кроме того, даже летом температура воды здесь остается очень низкой и обычно не превышает 13 градусов, что может быть опасно для здоровья посетителей.
- Манявский водопад
Среди природных жемчужин Карпат особое место занимает Манявский водопад. Его высота достигает около 20 метров, что делает его одним из самых высоких водопадов Украины. Место расположено среди лесов и скал, а путь к нему пролегает по живописным карпатским тропам, рассказывает "Украина Инкогнита".
Манявский водопад / фото Picasa
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- Карпатские хребты и горные маршруты
Помимо известных туристических мест, Карпаты предлагают множество маршрутов для пеших прогулок. Здесь можно увидеть горные полонины, хвойные леса, крутые склоны и уникальные природные ландшафты, которые впечатляют в любое время года.
Например, недавно мы рассказывали об одном из самых эффектных природных уголков Карпат – горе Шпицы, входящей в массив Черногора. Её высота достигает 1863 метров над уровнем моря, а главной особенностью являются огромные каменные выступы и скалы, создающие уникальный горный ландшафт.
Виды с горы Шпицы / фото Рыжков Александр
Именно благодаря характерной форме скал, напоминающих копья, вершина и получила свое название. Шпицы часто называют одной из самых живописных локаций украинских Карпат.
С вершины открываются панорамные виды на Черногорский хребет, а сам маршрут позволяет увидеть скалы, горные луга и живописные карпатские пейзажи. Многие туристы отмечают, что именно виды со Шпицев производят даже более сильное впечатление, чем некоторые более популярные карпатские вершины.