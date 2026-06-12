С наступлением лета все больше украинцев планируют отдых у водоемов. Многие выбирают не только морское побережье, но и живописные озера, которые ежегодно привлекают тысячи туристов. В то же время у посетителей часто возникает вопрос: можно ли купаться во всех популярных водоемах, в частности в озере Синевир?

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Можно ли туристам купаться и ловить рыбу в Синевире?

Как отмечается на официальной странице Национального природного парка "Синевир", купаться в озере и ловить там рыбу строго запрещено. Для этого есть сразу несколько важных причин, связанных как с безопасностью людей, так и с сохранением уникальной природы.

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Прежде всего, Синевир расположен на территории одноименного природного парка и является водно-болотным угодьем международного значения, охраняемым Рамсарской конвенцией. Озеро имеет высокую экологическую ценность, ведь его воды и прибрежная территория являются домом для многих видов растений и животных, которые поддерживают биоразнообразие региона.

Озеро Синевир / фото Q-lieb-in

Кроме того, эта экосистема выполняет важную природную функцию: водно-болотные угодья работают как природный фильтр, очищая воду и насыщая ее кислородом. Именно поэтому любое вмешательство человека может негативно повлиять на природный баланс.

Еще одна причина запрета – безопасность посетителей. Даже в самые жаркие летние дни температура воды в озере не превышает 13 градусов. Такая холодная вода может представлять опасность для здоровья человека и спровоцировать судороги или потерю сознания.

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Озеро также довольно глубокое: средняя глубина составляет 10 – 12 метров, а максимальная достигает 24 метров. В таких условиях любая чрезвычайная ситуация в воде может иметь серьезные последствия.

Поэтому озеро Синевир стоит посещать не ради купания, а чтобы насладиться его невероятными пейзажами и уникальной природой. Здесь можно прогуляться по обустроенным туристическим маршрутам, сделать красивые фотографии и просто отдохнуть в атмосфере тишины среди Карпат.

Где расположен природный парк "Синевир": смотреть на картах