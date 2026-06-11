С 12 июня на территории Шацкого национального природного парка планируют возобновить работу экологического поста "Венское", который расположен на дороге между селом Положево и городом Шацк. Именно здесь снова будут взимать плату за въезд транспортных средств на территорию природоохранной зоны. Об этом сообщила специалист по международным отношениям и связям с общественностью парка Марина Орловская в сюжете Общественного.

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На Шацких озерах снова заработает экопост: что об этом известно?

В парке отмечают, что дата запуска экопоста может измениться из-за погодных условий или ситуации с безопасностью на границе с Беларусью. Стоимость въезда будет составлять:

50 гривен – для мотоциклов;

100 гривен – для легковых автомобилей и микроавтобусов;

150 гривен – для автобусов и грузовиков.

В Шацком национальном природном парке объясняют, что собранные средства направят на вывоз мусора, благоустройство территории и другие природоохранные мероприятия. После оплаты посетителям будут выдавать фискальный чек.

Теперь на Шацких озерах снова работает экопост: смотреть видео

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От уплаты освобождаются: жители Шацкой общины, участники боевых действий и АТО, лица с инвалидностью вследствие войны и труда, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, дети до 16 лет, люди, которые переехали в общину на постоянное проживание или родились на ее территории, а также владельцы специальных транспортных средств.

Где расположены Шацкие озера: смотреть на картах