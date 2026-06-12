Із настанням літа дедалі більше українців планують відпочинок біля водойм. Багато хто обирає не лише морське узбережжя, а й мальовничі озера, які щороку приваблюють тисячі туристів. Водночас у відвідувачів часто виникає питання: чи можна купатися у всіх популярних водоймах, зокрема в озері Синевир?

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Чи можна туристам купатися та ловити рибу у Синевирі?

Як зазначається на офіційній сторінці Національного природного парку "Синевир", купатися в озері та ловити там рибу суворо заборонено. На це існує одразу кілька важливих причин, пов'язаних як із безпекою людей, так і зі збереженням унікальної природи.

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Насамперед Синевир розташований на території однойменного природного парку та є водно-болотним угіддям міжнародного значення, що охороняється Рамсарською конвенцією. Озеро має високу екологічну цінність, адже його води та прибережна територія є домівкою для багатьох видів рослин і тварин, які підтримують біорізноманіття регіону.

Озеро Синевир / фото Q-lieb-in

Крім того, ця екосистема виконує важливу природну функцію: водно-болотні угіддя працюють як природний фільтр, очищуючи воду та насичуючи її киснем. Саме тому будь-яке втручання людини може негативно вплинути на природний баланс.

Ще одна причина заборони – безпека відвідувачів. Навіть у найспекотніші літні дні температура води в озері не перевищує 13 градусів. Така холодна вода може становити небезпеку для здоров'я людини та спровокувати судоми чи втрату свідомості.

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Озеро також є досить глибоким: середня глибина становить 10 – 12 метрів, а максимальна сягає 24 метрів. За таких умов будь-яка надзвичайна ситуація у воді може мати серйозні наслідки.

Тож озеро Синевир варто відвідувати не заради купання, а щоб насолодитися його неймовірними краєвидами та унікальною природою. Тут можна прогулятися облаштованими туристичними маршрутами, зробити красиві фотографії та просто відпочити в атмосфері тиші серед Карпат.

Де розташований природний парк "Синевир": дивитись на картах