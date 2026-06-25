24 Канал розповість про три локації недалеко від Львова, де на вихідних можна відпочити біля води й легше перенести спеку.

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Куди поїхати зі Львова на вихідні?

1. Sirka Camp

Цей відпочинковий комплекс розташований на березі Яворівського кар'єру за годину їзди від Львова. Вхід на територію – платний. Відпочинок на шезлонгу біля озера на вихідних обійдеться у 1000 гривень з людини. Майже у половину дешевше коштує місце на великому м'якому пуфі під шатром – 600 гривень. Для дітей до 6 років вхід безкоштовний.

На території відвідувачі можуть також орендувати сапи або зайнятися різними водними видами спорту. Тут є і вейксерф, флайборд, прогулянки на яхті тощо. Це чудова можливість поєднати лінивий пляжний відпочинок з новим спортивним досвідом.

На Sirka Camp можна залишитися й наніч, адже тут є купольні готелі, деякі – з басейнами. Тільки уявіть – ви прокидаєтеся вранці з видом на величезне озеро й одразу можете у ньому скупатися.

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До речі, ті, хто не хоче переплачувати за вхід у комплекс, можуть просто відпочити біля озера на іншому березі. Щоправда, людей тут може бути досить багато, але така ситуація зараз на всіх водних локаціях.

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2. "Поляна Купіль"

За 30 кілометрів від Львова у Миколаївському районі є база відпочинку "Поляна купіль". Тут можна залишитися у котеджі на всі вихідні, або приїхати на один день, щоб відпочити посеред природи. Для відвідувачів пропонують в оренду альтанки – можна привести власну їжу і посмажити м'ясо, або ж замовити страви у ресторані. Оренда альтанки обійдеться від 1000 гривень за день.

На території також є озеро, де доступна риболовля, сауна, футбольний майданчик та басейн. Вартість купання у басейні – 250 гривень з людини, оренда шезлонгу – ще 150 гривень.

"Поляна Купіль" розташована посеред лісу, тож спека тут відчувається не так сильно.

3. Гірськолижний курорт "Плай"

"Плай" – це не тільки про зимовий відпочинок. Влітку тут працюють 5 відкритих басейнів з підігрівом. Тож якщо хочеться поїхати в гори, але при цьому не витрачати багато часу на дорогу – це ідеальний варіант. Басейни розташовані на висоті 600 метрів над рівнем моря, тож повітря тут гірське й більш свіже.

Найкрасивіше тут – це краєвиди довкола. Можна лежати на шезлонгу і милуватися видом на гори.

Вартість відпочинку біля басейну на вихідних становить 1200 гривень з дорослого і 850 гривень з дитини. Для гостей готелю – від 450 гривень.

Літній відпочинок на "Плаю" / Фото Djonni Fas

Радимо заздалегідь бронювати усі локації, оскільки у спекотну погоду місця розлітаються як гарячі пиріжки. Щоб не виявилося, що вільних місць вже не має, зателефонуйте ще перед вихідними.