Во второй половине июня во Львов пришло настоящее лето. Бассейны в городе и области в эти выходные были переполнены людьми. 24 Канал рассказывает о местах, где можно полежать на шезлонге и искупаться в бассейне во Львове и окрестностях.

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Где во Львове и окрестностях отдохнуть у бассейна?

1. Rumbambar Swim&Dance Club. На территории парк-отеля "Древний град" расположен пляжно-развлекательный комплекс с тремя бассейнами: взрослый, детский и для младенцев. Все они с подогревом, поэтому вода комфортная для купания.

Вход в будние дни для взрослого стоит 800 гривен, а в выходные и праздники – 900 гривен. Детский билет обойдется в 400 – 450 гривен. Аренда полотенца в стоимость не входит, поэтому лучше взять его с собой из дома.

Отметим, что на территории комплекса по выходным часто организуют различные концерты – в эти дни бассейны не работают в обычном режиме. Прежде чем планировать поездку, важно проверить информацию.

Отдых в Rumbambar Swim&Dance Club: видео

2. Развлекательный комплекс "Медик". Бассейн расположен на улице Горбачевского, 24, недалеко от центра города. Правда, для отдыха с детьми он не очень подходит – минимальная глубина бассейна составляет 1,5 метра, и подогрева воды нет.

Из преимуществ – здесь можно купить билет на час или два, так что можно прийти отдохнуть после работы и не переплачивать за весь день.



Цены на вход в "Медик" / Скриншот из medic_lviv

3. Otaman Resort. На территории курортного комплекса, расположенного на выезде на кольцевую дорогу с улицы Зеленая, есть один открытый бассейн. Посетители могут арендовать шезлонги возле него или чуть дальше на траве — это дешевле. В стоимость билета входит аренда полотенца. На территории также работает фудкорт, а вход с собственной едой – запрещен.



Цены на отдых у бассейна в "Отамане" / Скриншот otamanresort

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4. Rafael Pool & Lounge. Комплекс расположен на улице Шевченко, 1а, в Зубре, недалеко от Львова. На территории есть взрослый и детский бассейны с подогревом, а также джакузи. Входной билет для взрослых в будние дни стоит 800 гривен, в субботу – 900 гривен, а в воскресенье – 1000 гривен. Правда, есть возможность посетить бассейн с 7:30 до 9:30 за 200 гривен и после 17:00 — за 400 гривен.

Для детей до 10 лет вход стоит 450 – 500 гривен, но без отдельного лежака.

Отдых в Rafael Pool & Lounge: видео

5. Emily Resort. В курортном комплексе в Винниках, недалеко от Львова, есть сразу несколько возможностей отдохнуть у бассейна. На территории работает несколько зон.

Aquatoria – большой бассейн с горками и различными детскими зонами для развлечений. Вход в будние дни стоит 800 гривен, а в выходные – 1000 гривен. Для детей от 3 до 12 лет – 400 – 500 гривен. После 18:00 билет стоит половину цены.

Island Beach Club – это зона 18+, где царит более спокойная атмосфера. На территории есть бассейн с панорамным стеклом, джакузи, роскошные бунгало и т. д. Стоимость отдыха здесь значительно выше – 1500 гривен в будние дни и 1800 гривен в выходные. В этой зоне также действует скидка -50% после 18:00.

Long Beach – это самый дешевый вариант отдыха, поскольку бассейн здесь естественный и расположен в озере. Вход стоит 400 – 500 гривен, а для ветеранов и военных со статусом УБД – бесплатный.

Бассейны в Emily Resort: видео

6. Lagodiv Pool & Spa (Н2О). Рекреационный комплекс расположен в селе Лагодив Бродовского района. На территории есть бассейны с подогревом, джакузи, хамам и сауна.

7. Комплекс "Кривое Озеро". В Новояворовске, что в Яворовском районе, отдохнуть у бассейнов можно прямо посреди соснового леса. Здесь посетителей ждут взрослый, детский и спортивный бассейны, джакузи, соляная купель и т. д.



Стоимость посещения бассейнов в комплексе "Кривое озеро" / Скриншот kryveozeropool

На самом деле во Львовской области есть еще немало мест с бассейнами, где можно хорошо отдохнуть в жару. Однако отметим, что по выходным они обычно переполнены. Поэтому советуем не долго думать и заранее бронировать место, поскольку их раскупают с бешеной скоростью.