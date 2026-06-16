16 июня во всем мире отмечают Международный день водопадов. По этому случаю рассказываем об одном из самых экстремальных мест на планете – Дьявольском бассейне, расположенном буквально на краю водопада Виктория в Замбии. Даже фотографии этого места вызывают восхищение и легкий страх, ведь бассейн находится в нескольких метрах от мощного водопада.

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Как образовался Дьявольский бассейн?

На протяжении тысячелетий вода реки Замбези разрушала скалы у водопада Виктория, создавая естественные каменные углубления. Одним из них стал Дьявольский бассейн – уникальная природная "ванна" прямо на краю одного из крупнейших водопадов мира.

Как выглядит Дьявольский бассейн / фото Canva

Бассейн расположен на острове Ливингстон, с которого открывается невероятный вид на потоки воды, падающие с высоты 108 метров, рассказывает Zambia. Скальный выступ удерживает людей от падения, когда вода Замбези продолжает бушевать буквально в нескольких метрах рядом.

Как попасть в Дьявольский бассейн?

Самостоятельно посетить бассейн невозможно. Попасть туда можно только в составе организованной экскурсии на остров Ливингстон. Чтобы добраться до самого бассейна, туристам нужно пройти часть маршрута по скалам, перейти через воду реки Замбези и проплыть небольшой участок до бассейна (примерно 5 – 10 минут). Во время маршрута туристов сопровождают гиды, которые следят за безопасностью и помогают пройти самые сложные участки.

Безопасно ли плавать в Дьявольском бассейне?

Несмотря на экстремальный вид, место считается относительно безопасным при условии посещения с опытными гидами и в подходящий сезон. Перед участием туристы должны учитывать, что нужно хорошо плавать, в воде есть течение и существует риск падения через край бассейна. Для людей, которые не умеют плавать, такая активность не рекомендуется.

Туристка лежит на краю водопада: смотреть видео

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Что взять с собой?

Для посещения Дьявольского бассейна стоит подготовить:

купальник или быстросохнущую одежду;

обувь для воды;

солнцезащитный крем;

средство от насекомых;

водонепроницаемый чехол для телефона или камеры;

сменная одежда;

паспорт (если планируете посетить также Зимбабве);

наличные деньги на дополнительные расходы.

Дроны без специального разрешения использовать нельзя.

Когда лучше всего ехать?

Дьявольский бассейн открыт не круглый год. Посещение возможно примерно с августа по январь, когда уровень воды в Замбези ниже. Лучшим периодом обычно считают октябрь и ноябрь. В сезон дождей (примерно с февраля по июнь) бассейн закрывают из-за опасного уровня воды.