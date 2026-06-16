16 июня во всем мире отмечают Международный день водопадов. По этому случаю рассказываем об одном из самых экстремальных мест на планете – Дьявольском бассейне, расположенном буквально на краю водопада Виктория в Замбии. Даже фотографии этого места вызывают восхищение и легкий страх, ведь бассейн находится в нескольких метрах от мощного водопада.
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Как образовался Дьявольский бассейн?
На протяжении тысячелетий вода реки Замбези разрушала скалы у водопада Виктория, создавая естественные каменные углубления. Одним из них стал Дьявольский бассейн – уникальная природная "ванна" прямо на краю одного из крупнейших водопадов мира.
Как выглядит Дьявольский бассейн / фото Canva Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Бассейн расположен на острове Ливингстон, с которого открывается невероятный вид на потоки воды, падающие с высоты 108 метров, рассказывает Zambia. Скальный выступ удерживает людей от падения, когда вода Замбези продолжает бушевать буквально в нескольких метрах рядом.
Как попасть в Дьявольский бассейн?
Самостоятельно посетить бассейн невозможно. Попасть туда можно только в составе организованной экскурсии на остров Ливингстон. Чтобы добраться до самого бассейна, туристам нужно пройти часть маршрута по скалам, перейти через воду реки Замбези и проплыть небольшой участок до бассейна (примерно 5 – 10 минут). Во время маршрута туристов сопровождают гиды, которые следят за безопасностью и помогают пройти самые сложные участки.
Безопасно ли плавать в Дьявольском бассейне?
Несмотря на экстремальный вид, место считается относительно безопасным при условии посещения с опытными гидами и в подходящий сезон. Перед участием туристы должны учитывать, что нужно хорошо плавать, в воде есть течение и существует риск падения через край бассейна. Для людей, которые не умеют плавать, такая активность не рекомендуется.
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Что взять с собой?
Для посещения Дьявольского бассейна стоит подготовить:
- купальник или быстросохнущую одежду;
- обувь для воды;
- солнцезащитный крем;
- средство от насекомых;
- водонепроницаемый чехол для телефона или камеры;
- сменная одежда;
- паспорт (если планируете посетить также Зимбабве);
- наличные деньги на дополнительные расходы.
Дроны без специального разрешения использовать нельзя.
Когда лучше всего ехать?
Дьявольский бассейн открыт не круглый год. Посещение возможно примерно с августа по январь, когда уровень воды в Замбези ниже. Лучшим периодом обычно считают октябрь и ноябрь. В сезон дождей (примерно с февраля по июнь) бассейн закрывают из-за опасного уровня воды.