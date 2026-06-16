16 червня у світі відзначають Міжнародний день водоспадів. З цієї нагоди розповідаємо про одне з найбільш екстремальних місць планети – Диявольський басейн, що розташований буквально на краю водоспаду Вікторія в Замбії. Навіть фото цього місця викликають захоплення і легкий страх, адже басейн розташований за кілька метрів від потужного падіння води.

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Як утворився Диявольський басейн?

Протягом тисячоліть вода річки Замбезі руйнувала скелі біля водоспаду Вікторія, створюючи природні кам'яні заглиблення. Одним із них став Диявольський басейн – унікальна природна "ванна" прямо на краю одного з найбільших водоспадів світу.

Як виглядає Диявольський басейн / фото Canva

Басейн розташований на острові Лівінгстон, із якого відкривається неймовірний вид на потоки води, що падають з висоти 108 метрів, розповідає Zambia. Скельний виступ утримує людей від падіння, коли вода Замбезі продовжує вирувати буквально за кілька метрів поруч.

Як потрапити до Диявольського басейну?

Самостійно відвідати басейн неможливо. Потрапити туди можна лише у складі організованої екскурсії на острів Лівінгстон. Щоб дістатися до самого басейну, туристам потрібно пройти частину маршруту по скелях, перейти через воду річки Замбезі та проплисти невелику ділянку до басейну (приблизно 5 – 10 хвилин). Під час маршруту туристів супроводжують гіди, які контролюють безпеку та допомагають пройти найскладніші ділянки.

Чи безпечно плавати у Диявольському басейні?

Попри екстремальний вигляд, місце вважається відносно безпечним за умови відвідування з досвідченими гідами та у правильний сезон. Перед участю туристи мають враховувати, що потрібно добре плавати, у воді є течія та існує ризик падіння через край басейну. Для людей, які не вміють плавати, така активність не рекомендується.

Туристка лежить на краю водоспаду: дивитись відео

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Що взяти із собою?

Для відвідування Диявольського басейну варто підготувати:

купальник або швидковисихаючий одяг;

взуття для води;

сонцезахисний крем;

засіб від комах;

водонепроникний чохол для телефону або камеру;

змінний одяг;

паспорт (якщо плануєте відвідувати також Зімбабве);

готівку на додаткові витрати.

Дрони без спеціального дозволу використовувати не можна.

Коли найкраще їхати?

Диявольський басейн відкритий не цілий рік. Відвідування можливе приблизно з серпня до січня, коли рівень води у Замбезі нижчий. Найкращим періодом зазвичай вважають жовтень та листопад. У сезон дощів (приблизно з лютого до червня) басейн закривають через небезпечний рівень води.